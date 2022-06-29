Fenerbahçe Al Shamal CANLI MAÇ İZLE! FB - Al Shamal canlı izle YOUTUBE KATIL bedava kesintisiz şifresiz! FB TV canlı izle

Fenerbahçe Al Shamal maçı hangi kanalda yayınlanacak? Yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçına çıkaak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. İşte Fenerbahçe Al Shamal CANLI MAÇ İZLE! FB - Al Shamal canlı izle YOUTUBE KATIL bedava kesintisiz şifresiz!
Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile Can Bartu Tesislerinde karşılaşıyor. Müsabaka saat 18.00'de başladı.
FB - AL SHAMAL CANLI TAKİP ETMEK İÇİN: Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe ile Al Shamal arasındaki hazırlık maçı, ülkemizde FBTV ve Fenerbahçe YouTube Katıl üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebiliyor.
İLK 11
Fenerbahçe: Altay; Osayi, Min-Jae, Szalai, Ferdi; Mert Hakan, Zajc; İrfan Can, Lincoln, Bruma; Samatta
SHKUPİ İLE BERABERE KALDI
Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde ilk hazırlık maçını Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi ile yaptı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
FENERBAHÇE TİRAN'A GOL YAĞDIRDI
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki ikinci hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakayı 4-0 kazandı.
Fenerbahçe mücadelede gol perdesini erken açtı. 9'uncu dakikada Mergim Berisha'nın kaydettiği golle Sarı-lacivertliler öne geçti: 1-0. Fenerbahçe, 53'üncü dakikada 2. golünü buldu. Kanarya'nın yeni transferi Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunda Novak kafa ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Valencia'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topta Pelkas, Fenerbahçe'nin 3. golünü attı. Sarı-lacivertliler, 88. dakikada Mbwana Samatta ile skoru 4-0'a getirdi.