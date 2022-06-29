Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.06.2022 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2022 18:08
    ABONE OL

    Fenerbahçe Al Shamal CANLI MAÇ İZLE! FB - Al Shamal canlı izle YOUTUBE KATIL bedava kesintisiz şifresiz! FB TV canlı izle

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar maçın yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde ilk hazırlık maçını Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi ile yaptı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 sona erdi. İşte Fenerbahçe Al Shamal CANLI MAÇ İZLE! FB - Al Shamal canlı izle YOUTUBE KATIL bedava kesintisiz şifresiz!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Al Shamal CANLI MAÇ İZLE!

    Fenerbahçe Al Shamal maçı hangi kanalda yayınlanacak? Yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçına çıkaak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. İşte Fenerbahçe Al Shamal CANLI MAÇ İZLE! FB - Al Shamal canlı izle YOUTUBE KATIL bedava kesintisiz şifresiz!

    Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile Can Bartu Tesislerinde karşılaşıyor. Müsabaka saat 18.00'de başladı.

    FB - AL SHAMAL CANLI TAKİP ETMEK İÇİN: Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe ile Al Shamal arasındaki hazırlık maçı, ülkemizde FBTV ve Fenerbahçe YouTube Katıl üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebiliyor.

    İLK 11

    Fenerbahçe: Altay; Osayi, Min-Jae, Szalai, Ferdi; Mert Hakan, Zajc; İrfan Can, Lincoln, Bruma; Samatta

    SHKUPİ İLE BERABERE KALDI
    Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde ilk hazırlık maçını Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi ile yaptı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

    FENERBAHÇE TİRAN'A GOL YAĞDIRDI
    Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki ikinci hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakayı 4-0 kazandı.

    Fenerbahçe mücadelede gol perdesini erken açtı. 9'uncu dakikada Mergim Berisha'nın kaydettiği golle Sarı-lacivertliler öne geçti: 1-0. Fenerbahçe, 53'üncü dakikada 2. golünü buldu. Kanarya'nın yeni transferi Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunda Novak kafa ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Valencia'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topta Pelkas, Fenerbahçe'nin 3. golünü attı. Sarı-lacivertliler, 88. dakikada Mbwana Samatta ile skoru 4-0'a getirdi.

        AVUSTURYA'YA GİDECEK
        Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.

        AVUSTURYA'DA İKİ HAZIRLIK MAÇI
        Sarı-lacivertliler kamp sürecinde iki hazırlık maçı yapacak. Kanarya, 2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30'da Sırbistan ekibi FK Partizan ile; 6 Temmuz Çarşamba günü 18.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek. İki karşılaşma da Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak.

        KAMP DÖNÜŞÜ HULL CİTY İLE MAÇ
        7 Temmuz'da Avusturya hazırlık kampını tamamlayacak olan Fenerbahçe, Türkiye'ye dönecek ve hazırlıklarına devam edecek. Burada da hazırlık maçlarına devam edecek olan Fenerbahçe'nin 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile maç yapacağı öğrenildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Anadolu Kartalı Tatbikatı’na Akıncı TİHA damgası
        Haberler Spor Fenerbahçe Al Shamal CANLI MAÇ İZLE! FB - Al Shamal canlı izle YOUTUBE KATIL bedava kesintisiz şifresiz! FB TV canlı izle
            SON DAKİKA