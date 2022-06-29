Fenerbahçe Al Shamal CANLI MAÇ İZLE! FB - Al Shamal canlı izle YOUTUBE KATIL bedava kesintisiz şifresiz! FB TV canlı izle

KAMP DÖNÜŞÜ HULL CİTY İLE MAÇ

7 Temmuz'da Avusturya hazırlık kampını tamamlayacak olan Fenerbahçe, Türkiye'ye dönecek ve hazırlıklarına devam edecek. Burada da hazırlık maçlarına devam edecek olan Fenerbahçe'nin 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile maç yapacağı öğrenildi.