Abdülkerim'i Cimbom'a Ali Koç transfer etti! İlginç detaylar...

"BOEY ATILMIŞ BİR KAZIKTIR"

Sacha Boey'in Galatasaray'a atılmış bir kazık olduğunu belirten Tüzemen, Marcao hakkında ise, "Türkiye'de sol stoperlerin ne kadar önemli olduğunu belgeledi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor da sol ayaklı stoperler aldı. Marcao'nun Galatasaray'a gitmesini doğru bulurum ancak değerini almak gerekir. Üst limiti 20 milyon Euro'dur ama 13 milyon Euro'ya Sevilla'ya da vermem." dedi.

TALISCA YENİ SNEIJDER OLUR"

Talisca hakkında da konuşan Tüzemen, "Talisca, Türkiye'de Beşiktaş forması giyerken yetenekleri ve kalitesi ile sporseverlerin gözünü okşadı, Süper Lig'de çok ciddi bir tat bıraktı. Talisca kalitesindeki bir oyuncu, G.Saray'da çok şeye hükmeder. Gol atar, gol attırır, frikik kullanır, yetenekleri ile mutlaka G.Saray taraftarını ayağa kaldırır. Eğer bu transfer gerçekleşirse G.Saray, Wesley Sneijder sonrası uzun süredir aradığı 10 numaralı yıldıza kavuşmuş olur. Talisca, G.Saray'da Sneijder etkisi yaratabilecek bir oyuncu..." diyerek çok umutlu olduğunu belirtti.