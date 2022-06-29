Abdülkerim'i Cimbom'a Ali Koç transfer etti! İlginç detaylar...

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Fenerbahçe yerine Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, Bardakcı ile Ali Koç arasındaki diyaloğu anlattı.
"BEŞİKTAŞ DA DEVREDEYDİ"
Bardakcı için girişimlerde bulunan Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi'nin oyuncunun maliyetinin fazla olması dolayısıyla masadan kalktığını belirten Tüzemen, "Medya'da kendini ispat etmemiş ama televizyonlarda torpille yer edinmiş insanlar, bilgi ve fikir sahibi olmadan Abdülkerim Bardakcı transferini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Kaçan balık büyük olur. Bu çapsız insanların Abdülkerim'in karakterine dil uzatması, onların sığındığı bir limandır. Fenerbahçe Abdülkerim'e 10 milyon Euro verdi. Beşiktaş başkanı Çebi ise, 'Biz 7 milyon Euro verebiliriz.' dedi." diye konuştu.
"200 MİLYON VERSENİZ GELMEM"
Kendisine gelen bir bilgiyi paylaşan Levent Tüzemen, "Bana gelen bir bilgiyi burada 'iddia' olarak paylaşayım… F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Abdülkerim'in G.Saray'la anlaştığını duyduktan sonra ağır sözler sarf ettiği Abdülkerim'in menajerine telefonda '20 milyon TL veriyorum, bize imza atsın' dedi. O konuşma sırasında oyuncu da menajeri Uğur Avadan'ın yanındaydı. Abdülkerim, telefonu alıp başkan Ali Koç'a şöyle dedi: 'Bana 200 milyon TL verseniz artık F.Bahçe'ye imza atmam. G.Saray'a söz verdim, imzaya gidiyorum.' ifadelerini kullandı.