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    • Spor
    • 29.06.2022 14:10
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    • 29.06.2022 14:18
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    Abdülkerim'i Cimbom'a Ali Koç transfer etti! İlginç detaylar...

    Spor yazarı Levent Tüzemen, yakın zamanda Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı'nın transfer süreci hakkında inanılmaz iddialar sundu. Oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmamasının sebeplerini açıklayan Tüzemen, süreçte Ali Koç'un akılalmaz tutumuna da değindi. İşte detaylar...

    Abdülkerim’i Cimbom’a Ali Koç transfer etti!

    Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Fenerbahçe yerine Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, Bardakcı ile Ali Koç arasındaki diyaloğu anlattı.

    "BEŞİKTAŞ DA DEVREDEYDİ"

    Bardakcı için girişimlerde bulunan Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi'nin oyuncunun maliyetinin fazla olması dolayısıyla masadan kalktığını belirten Tüzemen, "Medya'da kendini ispat etmemiş ama televizyonlarda torpille yer edinmiş insanlar, bilgi ve fikir sahibi olmadan Abdülkerim Bardakcı transferini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Kaçan balık büyük olur. Bu çapsız insanların Abdülkerim'in karakterine dil uzatması, onların sığındığı bir limandır. Fenerbahçe Abdülkerim'e 10 milyon Euro verdi. Beşiktaş başkanı Çebi ise, 'Biz 7 milyon Euro verebiliriz.' dedi." diye konuştu.

    "200 MİLYON VERSENİZ GELMEM"

    Kendisine gelen bir bilgiyi paylaşan Levent Tüzemen, "Bana gelen bir bilgiyi burada 'iddia' olarak paylaşayım… F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Abdülkerim'in G.Saray'la anlaştığını duyduktan sonra ağır sözler sarf ettiği Abdülkerim'in menajerine telefonda '20 milyon TL veriyorum, bize imza atsın' dedi. O konuşma sırasında oyuncu da menajeri Uğur Avadan'ın yanındaydı. Abdülkerim, telefonu alıp başkan Ali Koç'a şöyle dedi: 'Bana 200 milyon TL verseniz artık F.Bahçe'ye imza atmam. G.Saray'a söz verdim, imzaya gidiyorum.' ifadelerini kullandı.

        DEĞİŞİM VAKTİ

        Galatasaray'ın güçlü bir yönetime geçtiğini belirten Tüzemen, "Dursun Özbek ile büyük bir değişim yaşanacak. Okan Buruk ile sözleşme imzalamak sadece ligde oynayacak Galatasaray için doğru bir hamledir. Okan hoca, sadece futbolculuğunda değil, hocalığında da lig şampiyonluğu yaşamış başarılı bir isim. Oyuncu transferlerinde de ufak dokunuşları olacaktır. Galatasaray, yönetimin sağlayacağı konfor ve Okan Buruk ile beraber şampiyonluğa yürüyecektir." sözlerini kullandı.

        "BOEY ATILMIŞ BİR KAZIKTIR"

        Sacha Boey'in Galatasaray'a atılmış bir kazık olduğunu belirten Tüzemen, Marcao hakkında ise, "Türkiye'de sol stoperlerin ne kadar önemli olduğunu belgeledi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor da sol ayaklı stoperler aldı. Marcao'nun Galatasaray'a gitmesini doğru bulurum ancak değerini almak gerekir. Üst limiti 20 milyon Euro'dur ama 13 milyon Euro'ya Sevilla'ya da vermem." dedi.

        TALISCA YENİ SNEIJDER OLUR"

        Talisca hakkında da konuşan Tüzemen, "Talisca, Türkiye'de Beşiktaş forması giyerken yetenekleri ve kalitesi ile sporseverlerin gözünü okşadı, Süper Lig'de çok ciddi bir tat bıraktı. Talisca kalitesindeki bir oyuncu, G.Saray'da çok şeye hükmeder. Gol atar, gol attırır, frikik kullanır, yetenekleri ile mutlaka G.Saray taraftarını ayağa kaldırır. Eğer bu transfer gerçekleşirse G.Saray, Wesley Sneijder sonrası uzun süredir aradığı 10 numaralı yıldıza kavuşmuş olur. Talisca, G.Saray'da Sneijder etkisi yaratabilecek bir oyuncu..." diyerek çok umutlu olduğunu belirtti.

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