Galatasaray, Cagliari forması giyen Joao Pedro’ya talip oldu!





ASIL YERİ FORVET ARKASI

30 yaşındaki Brezilyalı forvetin ayrıca Sassuolo, Fiorentina, Salernitana ve Napoli'nin de listesinde olduğu belirtiliyor. Cagliari formasıyla müthiş bir sezonu geride bırakan Joao Pedro, Serie A'da çıktığı 37 maçta 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İtalyan basınına göre Cagliari, yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için gelecek tekliflere sıcak bakacak. Asıl bölgesi forvet arkası olan Joao Pedro, en uçta ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Brezilya doğumlu olmasına rağmen İtalyan vatandaşığına geçen ve 1 kez Gök Mavili formayı giyen tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 12 milyon Euro. Ülkesinde Atletico Mineiro altyapısında futbola başlayan Pedro 2010 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Palermo'ya transfer olarak İtalya'ya adım attı.