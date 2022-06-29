Filenin Sultanları namağlup finalde! Rakip Tunus...

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Kadın Milli Voleybol Takımımız, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti.
Ay yıldızlı ekibimizde Yaprak 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Tutku Burcu 15, İlkin 14, Ayçin 10 sayı ile maçı tamamladı.
Grubunda 3'te 3 yaparak namağlup bir şekilde çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Tunus olacak. Millilerimiz, 30 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de rakibi ile yarı final için karşılaşacak.