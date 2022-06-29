Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.06.2022 09:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2022 09:52
    ABONE OL

    Filenin Sultanları namağlup finalde! Rakip Tunus...

    Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İspanya ile karşılaşan Kadın Voleybol Milli Takımımız, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Grubunu namağlup tamamlayan temsilcimiz, bir üst turda Tunus ile karşılaşarak yarı final mücadelesi verecek. Peki çeyrek final karşılaşması ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Filenin Sultanları namağlup finalde!

    Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Kadın Milli Voleybol Takımımız, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti.

    Ay yıldızlı ekibimizde Yaprak 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Tutku Burcu 15, İlkin 14, Ayçin 10 sayı ile maçı tamamladı.

    Grubunda 3'te 3 yaparak namağlup bir şekilde çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Tunus olacak. Millilerimiz, 30 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de rakibi ile yarı final için karşılaşacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Asgari ücrete ek zam! Gözler komisyonda...
    Haberler Spor Filenin Sultanları namağlup finalde! Rakip Tunus...
        SON DAKİKA