Özel Haber | Marcao için yeni iddia! Dev kulüp devrede...

Galatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden biri olan Marcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın transferi için Rusya'dan Zenit ve İspanya'dan Sevilla, sarı-kırmızılılara resmi tekliflerini sunarken, pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
BENFICA DEVREYE GİRDİ
Kulislerde konuşulan bir iddiaya göre ise Benfica da Marcao'yu transfer gündemine aldı. Portekiz kulübünün şu ana kadar Galatasaray'la herhangi bir görüşme yapmadığı ancak kısa süre içinde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.
ZENIT KONUSUNDA MESAFELİ
Şu anda masadaki en aktif kulüp olan Sevilla son olarak Galatasaray'a 12 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif yapmıştı. Marcao'nun İspanyol kulübüne gitmeye çok sıcak baktığı ancak Zenit konusunda mesafeli olduğu belirtiliyor.