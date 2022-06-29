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    • Spor
    • 29.06.2022 11:38
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    • 29.06.2022 11:43
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    Özel Haber | Marcao için yeni iddia! Dev kulüp devrede...

    Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı stoper Marcao'nun ismi bir süredir İspanya kulüplerinden Sevilla ile anılıyordu. Oyuncunun bonservisi için görüşmeler yapılırken dünya devi bir kulüp Marcao için devreye girdi. Peki hangi kulüp Marcao'yu istiyor? Cevabı haberimizde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Marcao için yeni iddia!

    Galatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden biri olan Marcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın transferi için Rusya'dan Zenit ve İspanya'dan Sevilla, sarı-kırmızılılara resmi tekliflerini sunarken, pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

    BENFICA DEVREYE GİRDİ
    Kulislerde konuşulan bir iddiaya göre ise Benfica da Marcao'yu transfer gündemine aldı. Portekiz kulübünün şu ana kadar Galatasaray'la herhangi bir görüşme yapmadığı ancak kısa süre içinde resmi temasların başlayacağı öğrenildi.

    ZENIT KONUSUNDA MESAFELİ
    Şu anda masadaki en aktif kulüp olan Sevilla son olarak Galatasaray'a 12 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif yapmıştı. Marcao'nun İspanyol kulübüne gitmeye çok sıcak baktığı ancak Zenit konusunda mesafeli olduğu belirtiliyor.

        15 MİLYON EURO'DAN AŞAĞIYA OLMAZ
        Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılı yönetim, 15 milyon Euro'nun altındaki bir teklifin değerlendirmeye alınmayacağını Marcao'nun menajerine iletti.

        BENFICA'YI İSTEYEBİLİR
        Brezilyalı yıldızın transferinde şimdi tüm gözler Benfica'nın yapması beklenen teklife çevrilmiş durumda. Daha önce Portekiz'de Chaves formasını giyen Marcao'nun Benfica'ya gitme konusunda istekli olabileceği belirtiliyor.

        Portekiz basını da Benfica'nın takımdan ayrılması beklenen Jan Vertonghen'in yerine stoper aradığını ve listede çok sayıda isim olduğunu belirtiyor.

        1 HAFTAYA DURUMU NETLEŞECEK
        Marcao'nun takımdaki geleceğinin en geç 1 hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi, Brezilyalı yıldızı satması durumunda prensip anlaşmasına varılan Jason Denayer'i kadrosuna katacak.

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