Özel Haber | Marcao için yeni iddia! Dev kulüp devrede...

ZENIT KONUSUNDA MESAFELİ

Şu anda masadaki en aktif kulüp olan Sevilla son olarak Galatasaray'a 12 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif yapmıştı. Marcao'nun İspanyol kulübüne gitmeye çok sıcak baktığı ancak Zenit konusunda mesafeli olduğu belirtiliyor.