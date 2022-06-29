Milliler mağlubiyete rağmen üst turda!

Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Erkek Milli Takımımız, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa'ya 25-21, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Temsilcimizde Gökhan Gökgöz ile Metin Toy 9 sayı bulurken, Mehmet Hacıoğlu 7 sayılık katkı verdi. Fransa'da ise Theo Faure 20 sayıyla oynadı.