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    • Spor
    • 29.06.2022 09:34
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    • 29.06.2022 09:42
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    Milliler mağlubiyete rağmen üst turda!

    19. Akdeniz Oyunları'nda A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Fransa ile karşılaştı. Rakibine 3-0 mağlup olan millilerimiz, sahadan mağlubiyetle ayrılsa da bir üst tura çıkarak İtalya'nın rakibi oldu. Peki çeyrek final mücadelesi ne zaman? Detaylar haberimizde...

    Milliler mağlubiyete rağmen üst turda!

    Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Erkek Milli Takımımız, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa'ya 25-21, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

    Temsilcimizde Gökhan Gökgöz ile Metin Toy 9 sayı bulurken, Mehmet Hacıoğlu 7 sayılık katkı verdi. Fransa'da ise Theo Faure 20 sayıyla oynadı.

    C Grubu'nda Fransa 3 galibiyet ile 8 puana ulaşırken, Türkiye 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

    GRUP İKİNCİSİ OLARAK YÜKSELDİK

    Grup ikincisi olarak çeyrek finale adını yazdıran Filenin Efeleri, A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan İtalya'nın rakibi oldu. Millilerimiz, çeyrek final için 30 Haziran'da sahaya çıkacak. Mücadele saat 12:00'de oynanacak.

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