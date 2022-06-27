Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
MİLLİLER DÖNDÜ
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlardan dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Diego Rossi, Steven Caulker ve Serdar Dursun da katıldı.
ZAJC YER ALMADI
Milli takımdan dönen Miha Zajc ise sabah antrenmanında yer almadı. Oyuncunun akşam antrenmanında takımla çalışacağı öğrenildi.
ARDA BİREYSEL ÇALIŞTI
Sakatlığı süren Nazım Sangare idmanda yer almazken, Arda Güler bireysel çalıştı.