Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor

PELKAS EVLİLİK İZNİNDE

Toplantının ardından salonda fitness çalışmasıyla başlayan antrenmanda dün evlenen Dimitris Pelkas da izinli olduğu için bulunmadı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.