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    • Spor
    • 27.06.2022 14:35
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    • 27.06.2022 14:36
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    Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

    Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerde milli takımlarından dönen oyuncular da antrenmana katıldı... İki isim ise antrenmana katılmadı. Peki o isimler kimler? Detaylar haberimizde...

    Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

    MİLLİLER DÖNDÜ

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlardan dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Diego Rossi, Steven Caulker ve Serdar Dursun da katıldı.

    ZAJC YER ALMADI

    Milli takımdan dönen Miha Zajc ise sabah antrenmanında yer almadı. Oyuncunun akşam antrenmanında takımla çalışacağı öğrenildi.

    ARDA BİREYSEL ÇALIŞTI

    Sakatlığı süren Nazım Sangare idmanda yer almazken, Arda Güler bireysel çalıştı.

        PELKAS EVLİLİK İZNİNDE

        Toplantının ardından salonda fitness çalışmasıyla başlayan antrenmanda dün evlenen Dimitris Pelkas da izinli olduğu için bulunmadı.

        Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor
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