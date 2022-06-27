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    • 27.06.2022 15:07
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    • 27.06.2022 15:28
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    Fenerbahçe'de Ozan Tufan sonrası rekor artık Ferdi Kadıoğlu'nda! Kadroda Aziz Yıldırım döneminden hiçbir oyuncu kalmadı

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan’ın İngiliz Hull City kulübüyle ile prensip anlaşmasına varmasıyla Kanarya'da yeni bir dönem başlayacak. 2018’den bu yana Fenerbahçe forması giyen 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertli kulübün aktif oyuncuları içerisinde ‘takımın en eski futbolcusu’ unvanını alacak. Ali Koç’un başkan seçildikten sonra 2018 yılında yaptığı ilk transferlerden olan Ferdi Kadıoğlu, 4 yıl sonunda genç yaşına rağmen Fenerbahçe’nin en kıdemli oyuncusu olmayı başaracak.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Ferdi Kadıoğlu zirvede!

    Fenerbahçe'de 2015 yılında Bursaspor'dan transfer edilen Ozan Tufan'ın satılması için İngiliz Hull City ile prensip anlaşmasına varılırken, 27 yaşındaki oyuncunun ayrılışı ile Sarı-Lacivertli ekipte 7 yıllık bir dönem kapanmış olacak. Ozan Tufan'ın gidişi ile Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlayacak.

    Fenerbahçe, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın transferi için Hull City ile anlaşma sağlandığını açıklamış ve 27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibi için sağlık kontrolünden geçeceği duyurulmuştu.

    Fenerbahçe'nin 2015 yılında Bursaspor'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği ve 'takımın en eski futbolcusu' durumundaki Ozan Tufan'ın Sarı-Lacivertliler'den ayrılmasıyla ise bu unvan el değiştirecek.

    TAKIMIN EN ESKİ FUTBOLCUSU FERDİ OLACAK
    Ozan Tufan'ın Hull City'ye imzası sonrası 2018'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertli kulübün aktif oyuncuları içerisinde 'takımın en eski futbolcusu' unvanını alacak.

        KADRODA AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDEN KİMSE KALMADI
        Ali Koç'un başkan seçildikten sonra 2018 yılında yaptığı ilk transferlerden olan Ferdi Kadıoğlu, 4 yıl sonunda genç yaşına rağmen Fenerbahçe'nin en kıdemli oyuncusu olmayı başaracak.

        Ozan Tufan'ın ayrılması, kendisiyle aynı sezon transfer edilen Berke Özer'le de sözleşme yenilenmemesi sonrası Sarı-Lacivertli ekipte 5. Sezonuna girecek olan tek futbolcu konumundaki Ferdi, geçen süre içinde taraftarların da sevgilisi olmayı başardı.

        Ferdi Kadıoğlu sonrası Fenerbahçe'de takımın en eski oyuncuları arasında yer alan diğer iki isim ise 2019 yılında Sarı-Lacivertli ekibe katılan kaleci Altay Bayındır ve Luiz Gustavo konumunda.

        Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1 milyon 400 bin Euro karşılığında transfer ettiği Ferdi, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli takımla kontratını 2026 yılına kadar uzatmıştı.

        Ferdi, Fenerbahçe forması altında geride kalan 4 sezonda toplamda 100 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol atıp, 12 de asist yaptı.

        Güncel piyasa değeri 10 milyon 500 bin Euro'ya ulaşan ve son dönemde sol bekte de forma giyerek sahada joker görevi üstlenen Ferdi'nin yeni sezonda ise hücum hattında yer alması bekleniyor.

        Geçtiğimiz sezon muhteşem bir çıkışa imza atan Ferdi, Fenerbahçe formasıyla 38 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Genç futbolcu aynı zamanda A Milli Takımımız'ın formasıyla ilk maçlarına Uluslar C Ligi'nde çıkmıştı.

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