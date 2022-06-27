Fenerbahçe'de Ozan Tufan sonrası rekor artık Ferdi Kadıoğlu'nda! Kadroda Aziz Yıldırım döneminden hiçbir oyuncu kalmadı

Fenerbahçe, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın transferi için Hull City ile anlaşma sağlandığını açıklamış ve 27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibi için sağlık kontrolünden geçeceği duyurulmuştu.

Fenerbahçe'nin 2015 yılında Bursaspor'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği ve 'takımın en eski futbolcusu' durumundaki Ozan Tufan'ın Sarı-Lacivertliler'den ayrılmasıyla ise bu unvan el değiştirecek.