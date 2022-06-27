Fenerbahçe'de Ozan Tufan sonrası rekor artık Ferdi Kadıoğlu'nda! Kadroda Aziz Yıldırım döneminden hiçbir oyuncu kalmadı

Fenerbahçe'de 2015 yılında Bursaspor'dan transfer edilen Ozan Tufan'ın satılması için İngiliz Hull City ile prensip anlaşmasına varılırken, 27 yaşındaki oyuncunun ayrılışı ile Sarı-Lacivertli ekipte 7 yıllık bir dönem kapanmış olacak. Ozan Tufan'ın gidişi ile Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlayacak.
Fenerbahçe, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın transferi için Hull City ile anlaşma sağlandığını açıklamış ve 27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibi için sağlık kontrolünden geçeceği duyurulmuştu.
Fenerbahçe'nin 2015 yılında Bursaspor'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği ve 'takımın en eski futbolcusu' durumundaki Ozan Tufan'ın Sarı-Lacivertliler'den ayrılmasıyla ise bu unvan el değiştirecek.
TAKIMIN EN ESKİ FUTBOLCUSU FERDİ OLACAK
Ozan Tufan'ın Hull City'ye imzası sonrası 2018'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertli kulübün aktif oyuncuları içerisinde 'takımın en eski futbolcusu' unvanını alacak.