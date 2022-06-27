Beşiktaş ve Galatasaray geçtiğimiz sezon transferde sık sık karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlılar ezeli rakibinin tekliflerine rağmen Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i kadrosunda tutmayı başarırken, son olarak da Gedson Fernandes golüyle gündemi sarsmıştı.
TRANSFER DÖNEMİNE HIZLI GİRDİLER
Ancak Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına çok agresif bir giriş yaptı. Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'ın yerine düşündüğü ilk isim olan Kazımcan Karataş'la anlaşan Sarı-Kırmızılılar, yine Valerien Ismael'in mutlaka transfer edilmesini istediği Abdülkerim Bardakçı'yı da kadrosuna kattı.
SIRADA TAYFUR VAR
Ancak Cimbom bununla da yetinmeyeceğe benziyor. İddialara göre Galatasaray, Beşiktaş'ın şu anda transfer etmek için büyük çaba harcadığı Tayfur Bingöl için de teklif hazırlığı yapıyor.