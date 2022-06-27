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    • Spor
    • 27.06.2022 12:15
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    • 27.06.2022 12:24
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    Kartal'a üçüncü şok! Aslan yine pusuda bekliyor...

    Transfer sezonuna agresif bir giriş yapan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. İlk olarak Fenerbahçe'nin anlaşma noktasına geldiği Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ın istediği Kazımcan Karataş ile de söz kesmişti. Cimbom, Beşiktaş'ın istediği bir başka oyuncu için de girişimlere başladı! Peki o oyuncu kim? Detaylar haberimizde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kartal’a üçüncü şok!

    Beşiktaş ve Galatasaray geçtiğimiz sezon transferde sık sık karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlılar ezeli rakibinin tekliflerine rağmen Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i kadrosunda tutmayı başarırken, son olarak da Gedson Fernandes golüyle gündemi sarsmıştı.

    TRANSFER DÖNEMİNE HIZLI GİRDİLER
    Ancak Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına çok agresif bir giriş yaptı. Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'ın yerine düşündüğü ilk isim olan Kazımcan Karataş'la anlaşan Sarı-Kırmızılılar, yine Valerien Ismael'in mutlaka transfer edilmesini istediği Abdülkerim Bardakçı'yı da kadrosuna kattı.

    SIRADA TAYFUR VAR
    Ancak Cimbom bununla da yetinmeyeceğe benziyor. İddialara göre Galatasaray, Beşiktaş'ın şu anda transfer etmek için büyük çaba harcadığı Tayfur Bingöl için de teklif hazırlığı yapıyor.

        MERT MÜLDÜR'DE MALİYET SORUN
        Teknik direktör Okan Buruk'un raporu sonrasında yerli sağ bek arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar listenin ilk sırasında yer alan Mert Müldür konusunda yüksek maliyet nedeniyle geri adım atmış durumda. Yönetimin bu gelişme sonrası her sağ bek hem de sol bek bölgesinde oynayabilen Tayfur Bingöl'ü gözüne kestirdiği belirtiliyor.

        MASAYA OTURULACAK
        Galatasaray'ın bu hafta içinde 29 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor yönetimiyle masaya oturabileceği öne sürülüyor. Alınan bilgilere göre sarı-kırmızılıların listesinde ayrıca Kayserisporlu Onur Bulut ve Antalyasporlu Bünyamin Balcı bulunuyor.


        Eğer Cimbom, Tayfur'u da kadrosuna katmayı başarırsa yeni sezon öncesi Beşiktaş'a transferde üçüncü golünü atmış olacak.

        10 ASİST YAPTI
        Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla ligde 30 maça çıkan Tayfur Bingöl 3 gol atıp 10 asist yaptı. 30 maçın ikisinde sağ bek olarak görev yapan yıldız futbolcu, kariyerine boyunca ise 61 karşılaşmada savunmanın sağında oynadı.

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