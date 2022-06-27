96. Gazi Koşusu’nun kazananı Secret Power oldu!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı. Secret Power 2.31.04'lük derecesiyle zafere uzandı. Özcan Yıldırım, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu ve Ahmet Çelik'in 7 yıllık müthiş serisine son verdi. Yarışta ikinciliği 2.31.31'lik derecesiyle Müslüm Çelik'in bindiği "Mucize Kız" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.31.32'lik derecesiyle Gökhan Kocakaya'nın bindiği "Sigoş" adlı safkan geldi. Secret Power'ın Emrah Karamazı, birincilik ikramiyesinin yanı sıra, kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 859 bin 700 lira ikramiye elde etti.
20 YILDIR BU ANI BEKLİYORDUM
ŞAMPİYON jokey Özcan Yıldırım'a kupasını, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz verdi.Özcan Yıldırım, "20 yıllık mesleğimde her sene bekliyordum. Çok yaklaşmıştım. Bugüne kısmetmiş. Çok gururluyum" ifadelerini kullandı.
AHMET ÇELİK 13. SIRADA KALDI
Üst üste en fazla Gazi Koşusu kazanma rekorunun sahibi olan Ahmet Çelik, Zala Bey isimli safkanla yarışı 13. tamamladı.