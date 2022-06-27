96. Gazi Koşusu’nun kazananı Secret Power oldu!





20 YILDIR BU ANI BEKLİYORDUM

ŞAMPİYON jokey Özcan Yıldırım'a kupasını, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz verdi.Özcan Yıldırım, "20 yıllık mesleğimde her sene bekliyordum. Çok yaklaşmıştım. Bugüne kısmetmiş. Çok gururluyum" ifadelerini kullandı.