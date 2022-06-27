Galatasaray'dan çifte atak! Kanat bölgesi için Vargas ve Solbakken'i gündeme aldı

Kanat rotasyonunun yetersiz olduğunu düşünen teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray iki isme yoğunlaşmış durumda. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasını kiralık olarak giyen ve Süper Lİg'in asist kralı olan Matias Vargas için Espanyol ile masaya oturdu. İspanyol kulübünün 25 yaşındaki Arjantinli futbolcunun fiyatını 5 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Yönetim ayrıca Bodo Glimt formasını giyen Ola Solbakken için de resmi temaslarda bulunduğu belirlendi. Norveç kulübünün genç yıldız için 8 milyon Euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Geçen sezon Bodo formasıyla 20 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Solbakken'in ismi çok sayıda takımda alııyor. Yönetimin, Norveçli yıldızı kadroya katması halinde Olimpiu Morutan'ı kiralık olarak göndereceği öne sürülüyor.
BURUK'LU CİMBOM TOPBAŞI YAPIYOR
Geçen sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına bugün yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde başlayacak. 4 Temmuz'a kadar izinli olan milli futbolcular ilk çalışmaya katılmayacak.
MARCAO KOPTU GİDİYOR
Cimbom'da uzun süredir konuşulan veda gerçekleşiyor. Başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün transfer listesine giren Marcao Teixeira, Galatasaraylı yöneticilerle görüşerek ayrılık isteğini resmen iletti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sevilla, Sarı-Kırmızılılar'a son olarak 12 milyon Euro+3 milyon Euro bonus içerek bir teklif iletti. Galatasaray'ın ise 20 milyon Euro'da direttiği belirlendi. Bu hafta içinde Sevilla kulübünden iki yetkilinin İstanbul'a gelerek hem Sarı-Kırmızılılar hem de Brezilyalı savunma ile yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.