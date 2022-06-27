Galatasaray'dan çifte atak! Kanat bölgesi için Vargas ve Solbakken'i gündeme aldı





PENETRA'YI MENAJERİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un yönetime ismini verdiği Portekizli stoper Alexandre Penetra için harekete geçildi. Oyuncu ve kulübüyle bir görüşme yapan sarılacivertliler, Penetra transferini kısa bir süre içerisinde bitirmek istiyor. Alexandre Penetra'nın menajeri Diogo Correia Henriques, Fenerbahçe'nin teklifi ile ilgili olarak "Önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Masada birçok teklif var. Henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Penetra için Türkiye'den başka teklifler de var" ifadelerini kullandı. Famalicao'nun, Alexandre Penetra için 3 milyon euro civarında bir bonservis ücreti beklediğini söyleyen menajer Henriques, bu rakama transferin bitebileceğini söyledi.