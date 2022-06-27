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    Galatasaray'dan çifte atak! Kanat bölgesi için Vargas ve Solbakken'i gündeme aldı

    Kanat bölgesini yabancı bir futbolcu ile takviye etmek isteyen Galatasaray, Vargas ve Solbakken’in kulüplerine teklif yaptı. Gelecek yanıta göre son adımlar atılacak. İşte sizler için derlediğimiz 27 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ya Vargas ya Solbakken

    Kanat rotasyonunun yetersiz olduğunu düşünen teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray iki isme yoğunlaşmış durumda. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasını kiralık olarak giyen ve Süper Lİg'in asist kralı olan Matias Vargas için Espanyol ile masaya oturdu. İspanyol kulübünün 25 yaşındaki Arjantinli futbolcunun fiyatını 5 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Yönetim ayrıca Bodo Glimt formasını giyen Ola Solbakken için de resmi temaslarda bulunduğu belirlendi. Norveç kulübünün genç yıldız için 8 milyon Euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Geçen sezon Bodo formasıyla 20 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Solbakken'in ismi çok sayıda takımda alııyor. Yönetimin, Norveçli yıldızı kadroya katması halinde Olimpiu Morutan'ı kiralık olarak göndereceği öne sürülüyor.



    BURUK'LU CİMBOM TOPBAŞI YAPIYOR
    Geçen sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına bugün yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde başlayacak. 4 Temmuz'a kadar izinli olan milli futbolcular ilk çalışmaya katılmayacak.



    MARCAO KOPTU GİDİYOR
    Cimbom'da uzun süredir konuşulan veda gerçekleşiyor. Başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün transfer listesine giren Marcao Teixeira, Galatasaraylı yöneticilerle görüşerek ayrılık isteğini resmen iletti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sevilla, Sarı-Kırmızılılar'a son olarak 12 milyon Euro+3 milyon Euro bonus içerek bir teklif iletti. Galatasaray'ın ise 20 milyon Euro'da direttiği belirlendi. Bu hafta içinde Sevilla kulübünden iki yetkilinin İstanbul'a gelerek hem Sarı-Kırmızılılar hem de Brezilyalı savunma ile yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.



        MARLON'DA 'EŞ' PRÜZÜ
        Yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devem eden Trabzonspor'da savunma hattı için düşünülen Marlon'da pürüz çıktı. Shaktar'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun eşi Trabzon'a gelmek istemedi. Bunun üzerine oyuncunun İtalyan kulüplerinden gelecek teklifleri değerlendirmek istediği iddia edildi. Ancak Trabzonsporlu kurmaylar oyuncu temaslarını sürdürüyor FIFA'nın "Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ile anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacak" kararı sonrası bordo mavililer temaslarını sıklaştırmıştı.



        CAVANİ'Yİ ALMIYORUZ!
        Yerel gazete 61 Saat'in haberine göre, nikah töreninde, küçük yaşta bir taraftar Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanına yaklaşarak, "Transferler nasıl gidiyor başkanım? Bazı topçuları almıyormuşsun, neden almıyorsun? Cavani meselesi ne oldu?" sorusunu yöneltti. Ahmet Ağaoğlu ise, bu soru karşısında "Çok para istedi o paralara olmaz almıyoruz" yanıtını verdi.



        BRUMA'YA ŞOK SÖZLER!
        Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonu kiraladığı Bruma için PSV Eindhoven ve Hollanda Millî Takımının efsaneleri Rene ve Willy van de Kerkhof kardeşler, eleştiri dozu yüksek sarf ettiler. Willy van de Kerkhof, "Rene beni 10 kez aradı. Gerçekten gittiyse bu kulüpler hâlâ ona kanıyorlar" ifadelerini kullandı. Rene van de Kerkhof ise, "Biraz daha futbol oynayabilir ama bu seviyeye uygun değil" dedi.



            DİMİTRİS PELKAS DÜNYA EVİNE GİRDİ
            Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile futbolcuların yanı sıra, çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.



            PENETRA'YI MENAJERİ AÇIKLADI
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un yönetime ismini verdiği Portekizli stoper Alexandre Penetra için harekete geçildi. Oyuncu ve kulübüyle bir görüşme yapan sarılacivertliler, Penetra transferini kısa bir süre içerisinde bitirmek istiyor. Alexandre Penetra'nın menajeri Diogo Correia Henriques, Fenerbahçe'nin teklifi ile ilgili olarak "Önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Masada birçok teklif var. Henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Penetra için Türkiye'den başka teklifler de var" ifadelerini kullandı. Famalicao'nun, Alexandre Penetra için 3 milyon euro civarında bir bonservis ücreti beklediğini söyleyen menajer Henriques, bu rakama transferin bitebileceğini söyledi.



            TAYFUR BİNGÖL HAMLESİ
            Beşiktaş, Alanyaspor'un 29 yaşındaki sol beki için harekete geçti. Rıdvan Yılmaz için Eintracht Frankfurt ile anlaştıktan sonra bir sol bek alacak Siyah-Beyazlılar'da öncelik yerli oyuncuya verildi. Alanyaspor'un 29 yaşındaki sol beki Tayfur Bingöl için nabız yoklayan Beşiktaş, bu oyuncuyu kiralık ya da düşük bir bonservis ile kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlıların gündemindeki Tayfur için Salih Uçan'ı takasta kullanmak gibi bir seçeneğin şu an için hiç bir şekilde düşünülmediği de öğrenildi.



                GÜVEN YALÇIN'DAN CEVAP BEKLENİYOR
                Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyunculardan biri olan Güven Yalçın'a kalması yönünde baskı vardı. Sporx'in servis ettiği habere göre 23 yaşındaki forvet kendisine önerilen yıllık 6.5 milyon TL'lik teklife geri dönüş yapmadı. Güven'in kararı bekleniyor.



                MERT OLMAZSA ONUR GELECEK
                Kadroya yerli sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray iki isme yoğunlaşmış durumda. Sarı-Kırmızılılar transfer listesinin ilk sırasında yer alan Mert Müldür için Sassuolo ile pazarlıklarını sürdürüyor. Ancak İtalyan kulübünün yüksek bonservis bedeli talebi sonrası şu anda pazarlıklar yavaşlamış durumda. Eğer yönetim, Sassuolo ile ortak bir nokta bulamazsa rota Kayserispor'a çevrilecek. Galatasaray bu durumda, yaklaşık 15 gün önce gündemine aldığı Onur Bulut için resmi girişimlere başlayacak.



                ERAY ŞAMDAN ALTIN MADALYA KAZANDI
                19. Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda finalde Cezayirli Ala Salmi'yi 5-0 yenerek altın madalyaya uzandı. Milli sporcu, Türkiye'ye Akdeniz Oyunları'nda ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu. Öte yandan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız da Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında Yunanistan'ı 2-1 yendi.



                    TURKCELL GRANFONDO'DA KAZANANLAR BELLİ OLDU
                    Yerli ve yabancı 2 bin bisikletçinin katıldığı İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın kazananları belli oldu. Uzun parkur erkeklerde şampiyon Gökhan Uzuntaş, ikinci Konrad Tomasiak ve üçüncü Okan Aydoğan olurken, uzun parkur kadınlarda ise Merve Güney birinciliği, Sevcan Alper ikinciliği ve İpek Sezer de üçüncülüğü elde etti.



                    FENERBAHÇE BEKO WİLBEKİN'İ TRANSFER ETTİ
                    ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayanenerbahçe Beko önemli bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, daha önce ülkemizde Darüşşafaka forması giyen, 2018'den bu yana oynadığı Maccabi'den ayrılan oyun kurucu Scottie Wilbekin'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Transfer geniş yankı uyandırdı.

                    GAZİANTEP FK'DAN KANATLARA TAKVİYE
                    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kosovalı Valmir Veliu'yu transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Kosova temsilcisi Llapi forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Veliu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Veliu pazartesi günü Bolu'da gerçekleştireceği kamp çalışmalarına katılacak" denildi.

                    SEÇİMDE YOKTU AMA BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ!
                    Yeni Malatyaspor'da istifa eden başkan Adil Gevrek yerine Kamil Göksu tek aday olarak dünkü seçime girdi. Ancak konuşma sırasında 'Kimse benden para beklemesin. Benim projem yok" diyen Göksu gelen tepkiler üzerine adaylıktan çekildi. Bunun üzerine genel kurula katılmayan Aziz Ayboğa, Yeni Malatyaspor'un başkanı oldu.

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                    Haberler Spor Galatasaray'dan çifte atak! Kanat bölgesi için Vargas ve Solbakken'i gündeme aldı
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