Galatasaray'dan sürpriz hamle! Aston Villa'nın yıldızı Morgan Sanson'a kancayı attı





10 MİLYON İSTİYORLAR

Alınan bilgilere göre yönetim, İngiliz kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Fransız yıldızın Aston Villa'nın yeni sezon planlarında yer almadığı ancak bonservis bedelinin 10 milyon Euro olduğu belirlendi. Galatasaray'ın hem Sanson'un menajeri hem de İngilizler'le pazarlıklarının sürdüğü öğrenildi. Montpellier'de yıldızı parlayan Morgan Sanson 2017 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. Başarılı performansını burada da sürdüren yıldız futbolcu 2020-2021 sezonunun devre arasında 15.8 milyon Euro'ya Aston Villa'nın yolunu tuttu. Ancak İngiltere'de aradığını bulamayan Sanson geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 10 maçta sadece 352 dakika süre alabilildi.