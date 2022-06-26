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    • Spor
    • 26.06.2022 17:23
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    • 26.06.2022 17:25
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    At yarışı: Gazi Koşusu tamamlandı! İşte yarışı birinci bitiren isim...

    At yarışı... Son dakika at yarışı haberi... Bu yıl 96. kez düzenlenen Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu. Pandemi sürecinde 2 yıl seyircisiz koşulan yarış, bu yıl yarışseverlerin de katılımıyla gerçekleşti. Peki koşuyu kim kazandı? İşte detaylar...

    Gazi Koşusu tamamlandı! İşte yarışı birinci bitiren isim...

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız bir şekilde düzenlenen Gazi Koşusu'nda kazanan Secret Power isimli atı ile Özcan Yıldırım oldu.

    ATÇILIĞIN ZİRVESİ

    Atçılığın zirvesi niteliğinde değerlendirilen yarışta 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 safkan at zafer için piste çıktı.

    2 YIL SONRA İLK

    Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır seyircisiz olarak düzenlenen yarış, uzun bir aradan sonra yarışseverlerin de katılımıyla gerçekleşti.

    7 YIL SONRA FARKLI BİR JOKEY KAZANDI!
    96. Gazi Koşusu'nda 7 yıl aranın ardından bir ilk yaşandı. Secret Power isimli safkanla yarışı kazanan Özcan Yıldırım, Ahmet Çelik'in 7 yıllık serisine son verdi.

    BİRİNCİYE 2.500.000 TL ÖDÜL

    Birinciye 2.500.000 TL, ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye 500.000 TL, dördüncüye 250.000 TL ve beşinciye ise 125.000 TL ikramiye dağıtıldı.

    Birinci olan atın sahibine verilen 'yetiştiricilik primi' birinci gelen atın kazandığı tutar 4.578.450 TL'ye kadar çıktı.

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    Haberler Spor At yarışı: Gazi Koşusu tamamlandı! İşte yarışı birinci bitiren isim...
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