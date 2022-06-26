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    • 26.06.2022 16:51
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    • 26.06.2022 17:24
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    Son dakika at yarışı: Gazi Koşusu'nda tribünler tıklım tıklım!

    At yarışı... At yarışı haberleri... Bu yıl 96. kez düzenlenecek Gazi Koşusu heyecanı tüm yurdu sardı. Pandemi dolayısıyla iki yıl boyunca seyircisiz düzenlenen organizasyon, bu yıl tribünlerini seyircilere açtı. Yarışseverler, tribünleri tıklım tıklım yaptı. Peki Gazi Koşusu nerede? Gazi Koşusu saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde...

    Gazi Koşusu’nda tribünler tıklım tıklım!

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun 96'ncısı, bugün Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te gerçekleştirilecek.

    Veliefendi Hipodromu'nda 96'ncısı gerçekleştirilecek olan Gazi Koşusu öncesinde binlerce yarışseverler, yarışı tribünlerden izleyebilmek için hipodromda ciddi bir kalabalık oluşturdu.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun 96'ncısı, bugün Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15?te koşulacak. 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz taylarının 2 bin 400 metre çim pistte mücadele vereceği koşu öncesinde yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'na akın etti.

    2 yıl aranın ardından tekrar seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan koşu öncesinde, yarışseverler hipodromun giriş kapılarında ciddi bir yoğunluk oluşturdu. İstanbul'un birçok ilçesinin yanı sıra il dışından da bu yarışı canlı izleyebilmek için Veliefendi'ye gelen yarışseverler, heyecanlı olduklarını dile getirdi.

    Gazi Koşusunun tekrardan seyircilere açılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını aktaran kişiler, Türkiye Atçılık Tarihi'nde çok önemli bir yere sahip olan bu koşuya tanıklık etmek istediklerini vurguladılar.

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