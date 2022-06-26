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    • Spor
    • 26.06.2022 10:25
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    • 26.06.2022 10:33
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    Spor haberleri: Gazi Koşusu'nda 96. heyecan! Peki Gazi koşu hangi saatte ve nerede olacak?

    Spor haberleri... Yarışseverler bu yıl 96. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nu büyük bir heyecanla bekliyor. Koşu ile birlikte kazanılacak ödüller de dudak uçuklatıyor... Peki birinci olan isim ne kadar kazanacak? Yarış nerede olacak? Gazi koşusu saat kaçta? Bu soruların cevabı haberimizde...

    Gazi Koşusu’nda 96. heyecan!

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun 96'ncısı, 26 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

    22 İNGİLİZ ATI OLACAK
    19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz taylarının 2 bin 400 metre çim pistte mücadele vereceği koşunun heyecanı tüm Türkiye'yi saracak.

    ÖDÜLLER DUDAK UÇUKLATTI

    Bu yıl birincilik ikramiyesinin 2.500.000 TL olduğu koşuda, ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye ise 500.000 TL ödül verilecek. Dördüncüye 250.000 TL ödül koyulurken, beşinci 125.000 TL'nin sahibi olacak.

    İkramiyeler ve at bakım ücretleri ile birlikte şampiyon olacak atın sahibi toplamda 4.578.450 TL gibi bir ödüle ulaşacak.

    İki yıldır coronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılan etkinlik, bu yıl kapılarını yarışseverlere açacak.

        ADALI'DAN AÇIKLAMALAR
        Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, "Tüm atçıların tek hayali, bu kupaya sahip olmak, bu koşuyu kazanmak. Herkese başarılar diliyorum. At sahiplerinin, ilgililerin ellerine sağlık. İnşallah yarın hep beraber kazasız, belasız, çok güzel bir yarış seyrederiz" ifadelerini kullandı.

        "İNŞALLAH SIĞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
        Adalı, Covid-19 salgını sonrasında yarışseverlerin kısıtlama olmadan Veliefendi Hipodromu'nda yerlerini alabileceklerini hatırlatarak, "Çok büyük bir talep var. İnşallah yarın Veliefendi Hipodromu'na sığmaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

        SAATİ BELLİ OLDU
        96'ncı Gazi Koşusu, saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

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