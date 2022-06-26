Spor haberleri: Gazi Koşusu'nda 96. heyecan! Peki Gazi koşu hangi saatte ve nerede olacak?

ADALI'DAN AÇIKLAMALAR

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, "Tüm atçıların tek hayali, bu kupaya sahip olmak, bu koşuyu kazanmak. Herkese başarılar diliyorum. At sahiplerinin, ilgililerin ellerine sağlık. İnşallah yarın hep beraber kazasız, belasız, çok güzel bir yarış seyrederiz" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH SIĞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Adalı, Covid-19 salgını sonrasında yarışseverlerin kısıtlama olmadan Veliefendi Hipodromu'nda yerlerini alabileceklerini hatırlatarak, "Çok büyük bir talep var. İnşallah yarın Veliefendi Hipodromu'na sığmaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

SAATİ BELLİ OLDU

96'ncı Gazi Koşusu, saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.