Spor haberleri: Gazi Koşusu'nda 96. heyecan! Peki Gazi koşu hangi saatte ve nerede olacak?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun 96'ncısı, 26 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.
22 İNGİLİZ ATI OLACAK
19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz taylarının 2 bin 400 metre çim pistte mücadele vereceği koşunun heyecanı tüm Türkiye'yi saracak.
ÖDÜLLER DUDAK UÇUKLATTI
Bu yıl birincilik ikramiyesinin 2.500.000 TL olduğu koşuda, ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye ise 500.000 TL ödül verilecek. Dördüncüye 250.000 TL ödül koyulurken, beşinci 125.000 TL'nin sahibi olacak.
İkramiyeler ve at bakım ücretleri ile birlikte şampiyon olacak atın sahibi toplamda 4.578.450 TL gibi bir ödüle ulaşacak.
İki yıldır coronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılan etkinlik, bu yıl kapılarını yarışseverlere açacak.