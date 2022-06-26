Avrupa transfer haberleri: Mourinho'dan Abdülkadir'e yakın markaj!

Trabzonspor altyapısından yetişen ve geçen sezon kulübünün Süper Lig'de şampiyon olmasında önemli pay sahibi olan Abdülkadir Ömür için sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, bordo mavili ekipten Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istiyor. Haberde, forvet arkası ve kanatta da verim alınabilen, duruma göre orta sahanın ortasında da oynayabilen Abdülkadir'in çok yönlülüğüne dikkat çekildi.
Haberde, Abdülkadir Ömür için İspanya La Liga'nın dev ekibi Sevilla'nın da talip olduğu belirtildi.