Avrupa transfer haberleri: Mourinho'dan Abdülkadir'e yakın markaj!

ZEKİ ÇELİK DE YOLDA

Bir başka milli oyuncu Zeki Çelik'e de ilgisini gizlemeyen Roma'nın oyuncunun kulübü Lille'e 7.5 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti. Bu transferle ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Dönem dönem Türk oyuncuları transfer etmeyi seven Mourinho, iki oyuncuya da Roma forması giydirmeyi planlıyor.