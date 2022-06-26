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    • Spor
    • 26.06.2022 16:02
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    • 26.06.2022 16:33
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    Avrupa transfer haberleri: Mourinho'dan Abdülkadir'e yakın markaj!

    Spor haberleri... Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'e talip var. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, milli futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başlayacak. Peki oyuncunun transferinde son durum ne? Detaylar burada...

    takvim.com.tr
    Mourinho’dan Abdülkadir’e yakın markaj!

    Trabzonspor altyapısından yetişen ve geçen sezon kulübünün Süper Lig'de şampiyon olmasında önemli pay sahibi olan Abdülkadir Ömür için sürpriz bir talip çıktı.

    İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, bordo mavili ekipten Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istiyor. Haberde, forvet arkası ve kanatta da verim alınabilen, duruma göre orta sahanın ortasında da oynayabilen Abdülkadir'in çok yönlülüğüne dikkat çekildi.

    Haberde, Abdülkadir Ömür için İspanya La Liga'nın dev ekibi Sevilla'nın da talip olduğu belirtildi.

        ZEKİ ÇELİK DE YOLDA
        Bir başka milli oyuncu Zeki Çelik'e de ilgisini gizlemeyen Roma'nın oyuncunun kulübü Lille'e 7.5 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti. Bu transferle ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Dönem dönem Türk oyuncuları transfer etmeyi seven Mourinho, iki oyuncuya da Roma forması giydirmeyi planlıyor.

        REAL MADRID'DE DE YAPMIŞTI
        Portekizli teknik adam, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'un transferini de istemişti. Milli yıldızlarımız, eflatun beyazlı forma altında Jose Mourinho ile çalışmıştı.

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