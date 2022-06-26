Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan altın madalya kazandı





"VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN"

Eray, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Altın madalya aldığım için çok mutluyum. Ülkemize ilk altın madalyasını getirdiğim için çok mutluyum. Vatana millete hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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