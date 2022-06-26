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    • Spor
    • 26.06.2022 20:36
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    • 26.06.2022 20:41
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    Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan altın madalya kazandı

    Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazandı. Milli sporcu, Türkiye'ye Akdeniz Oyunları'nda ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

    Milli karateci Eray Şamdan altın madalya kazandı

    Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya elde etti.

    Oran kentinde düzenlenen organizasyonda milli karateciler tatamiye çıktı.



    Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, yarı finalde eşleştiği Mısırlı rakibi Amr Aboukora'yı yenerek finale yükseldi. Eray, finalde karşılaştığı Cezayirli Ala Salmi'yi 5-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

    AKDENİZ OYUNLARINDA İLK ALTIN MADALYA
    Milli sporcu, Türkiye'ye Akdeniz Oyunları'nda ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.



    "VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN"
    Eray, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Altın madalya aldığım için çok mutluyum. Ülkemize ilk altın madalyasını getirdiğim için çok mutluyum. Vatana millete hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan altın madalya kazandı
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