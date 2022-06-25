Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği Abdülkerim Bardakçı ile her konuda anlaştı





İŞLER BİR ANDA KARIŞTI

Ardından Abdülkerim'in menajeriyle İstanbul'da masaya oturan Sarı-Lacivertliler maaş krizi yaşayınca işler karıştı. Dün ilk olarak Beşiktaş hamle yaparak Konyaspor yönetimiyle el sıkıştı, sonra da milli futbolcuyla temas sağladı. Herkes Abdülkerim için, "Ya Fener'e ya Beşiktaş'a gidecek" diye düşürken Galatasaray atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar önce Konyaspor'a 2.8 milyon Euro'luk teklif yaparak anlaşma sağladı. Ardından ise Abdülkerim Bardakçı'nın menajeriyle görüşme yapan Galatasaray yönetimi 1 milyon Euro'luk maaş teklifiyle işi bitirdi.