Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği Abdülkerim Bardakçı ile her konuda anlaştı

Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturttuktan sonra dört koldan transfer operasyonuna başlayan Galatasaray ilk bombayı patlattı. Sarı-Kırmızılılar transferin en gözde isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakçı'yı müthiş bir operasyonla renklerine bağladı. Önceki gün Fenerbahçe, yıldız futbolcunun kulübü Konyaspor'la 2.8 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı.
İŞLER BİR ANDA KARIŞTI
Ardından Abdülkerim'in menajeriyle İstanbul'da masaya oturan Sarı-Lacivertliler maaş krizi yaşayınca işler karıştı. Dün ilk olarak Beşiktaş hamle yaparak Konyaspor yönetimiyle el sıkıştı, sonra da milli futbolcuyla temas sağladı. Herkes Abdülkerim için, "Ya Fener'e ya Beşiktaş'a gidecek" diye düşürken Galatasaray atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar önce Konyaspor'a 2.8 milyon Euro'luk teklif yaparak anlaşma sağladı. Ardından ise Abdülkerim Bardakçı'nın menajeriyle görüşme yapan Galatasaray yönetimi 1 milyon Euro'luk maaş teklifiyle işi bitirdi.
MARCAO'NUN YERİNE Mİ?
Sarı-Kırmızılılar'ın bugün transferi resmen açıklaması ve ardından 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Abdülkerim Bardakçı'nın transferi, Marcao'nun ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi. Yönetimin kısa süre içinde Sevilla ile resmi görüşmele başlaması bekleniyor.