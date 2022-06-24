Galatasaray transfer haberleri: Sıcak gelişme! Abdülkerim Galatasaray'ı takibe aldı!

Fenerbahçe ile sözleşme için masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan Abdülkerim Bardakçı, sarı lacivertle görüşmelerini sonlandırmıştı.
ŞOK HAMLE
Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer teklifi yaptığı Abdülkerim Bardakçı, sosyal medya hesabından flaş bir hamle yaptı.
TRANSFER İHTİMALİ YÜKSELDİ
Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ı takibe aldı. Bu gelişme, 'Abdülkerim'in Galatasaray'a transferi netleşti' yorumlarına sebep oldu.
Transfer resmi olarak açıklanmasa da Abdülkerim'in bu hareketi gündeme bomba gibi oturdu.