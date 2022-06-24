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    • 24.06.2022 16:35
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    • 24.06.2022 16:41
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    Galatasaray transfer haberleri: Sıcak gelişme! Abdülkerim Galatasaray'ı takibe aldı!

    Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray haberleri... Fenerbahçe ile yaptığı transfer görüşmelerinden istediği neticeyi alamayan Abdülkerim Bardakçı, adım adım Galatasaray'a gidiyor. Yıldız futbolcu, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ı takibe aldı. Bu hamle oyuncunun Galatasaray'a transferinin kesinleştiği yorumunu yaptırdı. İşte detaylar...

    Sıcak gelişme! Abdülkerim Galatasaray’ı takibe aldı!

    Fenerbahçe ile sözleşme için masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan Abdülkerim Bardakçı, sarı lacivertle görüşmelerini sonlandırmıştı.

    ŞOK HAMLE

    Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer teklifi yaptığı Abdülkerim Bardakçı, sosyal medya hesabından flaş bir hamle yaptı.

    TRANSFER İHTİMALİ YÜKSELDİ

    Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ı takibe aldı. Bu gelişme, 'Abdülkerim'in Galatasaray'a transferi netleşti' yorumlarına sebep oldu.

    Transfer resmi olarak açıklanmasa da Abdülkerim'in bu hareketi gündeme bomba gibi oturdu.

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