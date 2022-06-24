Özel haber... takvim.com.tr Fenerbahçe'nin yeni forvet adayını duyuruyor: Jhon Cordoba listeye girdi

Transferde sol kanat ve orta alana yoğunlaşan Fenerbahçe bir yandan da forvet hamlesi için ağır ancak emin adımlar atıyor. Birçok ismi listesine alan Sarı-Lacivertliler, Rusya'dan çok önemli bir yıldızla ilgilenmeye başladı.
takvim.com.tr'nin aldığı bilgilene göre bu isim Jhon Cordoba…
FIFA'nın Rusya'da oynayan futbolculara sözleşmelerini 30 Haziran 2023 tarihine kadar askıya alma hakkı tanıması sonrası harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Krasnodar formasını giyen Kolombiyalı yıldızı listesine ekledi.