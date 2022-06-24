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    • Spor
    • 24.06.2022 20:23
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    • 24.06.2022 20:31
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    Özel haber... takvim.com.tr Fenerbahçe'nin yeni forvet adayını duyuruyor: Jhon Cordoba listeye girdi

    Fenerbahçe'de hocalık koltuğuna Jorge Jesus'un oturmasıyla birlikte transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni forvet adayını takvim.com.tr duyurdu. Bu kapsamda Sarı Lacivertliler Jhon Cordoba'yı listesine aldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fener’de Jhon Cordoba listeye girdi

    Transferde sol kanat ve orta alana yoğunlaşan Fenerbahçe bir yandan da forvet hamlesi için ağır ancak emin adımlar atıyor. Birçok ismi listesine alan Sarı-Lacivertliler, Rusya'dan çok önemli bir yıldızla ilgilenmeye başladı.

    takvim.com.tr'nin aldığı bilgilene göre bu isim Jhon Cordoba

    FIFA'nın Rusya'da oynayan futbolculara sözleşmelerini 30 Haziran 2023 tarihine kadar askıya alma hakkı tanıması sonrası harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Krasnodar formasını giyen Kolombiyalı yıldızı listesine ekledi.

        Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde Cordoba'nın menajeriyle görüşeceği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre yönetim, Krasnodar ile de görüşecek ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

        Eğer Ruslar bu teklife olumlu yaklaşmazsa, Cordoba'nın FIFA'nın tanıdığı hakkı kullanarak sözleşmesini 1 yıl askıya alması gündeme gelecek.

        Geçtiğimiz yıl tam 20 milyon Euro karşılığında Hertha Berlin'den Rus kulübüne transfer olan 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 15 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Daha önce Granada, Mainz ve Köln formalarını da giyen Jhon Cordoba güçlü fiziği ile dikkatleri çekiyor.

        Fenerbahçe'nin Cordoba konusunda yapacağı hamleler büyük bir merakla bekleniyor.

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        Haberler Spor Özel haber... takvim.com.tr Fenerbahçe'nin yeni forvet adayını duyuruyor: Jhon Cordoba listeye girdi
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