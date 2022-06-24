Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geliyor! Büyük kapışma...

Hücum hattına takviye yapmak için büyük bir çaba harcayan Beşiktaş, bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan Jovane Cabral için pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar 4 milyon Euro isteyen Portekiz kulübüne son olarak 2.7 milyon Euro teklif etmiş ve taraflar arasındaki fark biraz daha kapanmıştı.

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

Herkes Beşiktaş'ın 1-2 gün içinde bu transferi bitirebileceğini konuşurken Portekiz'den flaş bir haber geldi. İddialara göre kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe de Cabral için devreye girdi.

JESUS İSTİYOR

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Sporting'i çalıştırdığı dönemde U19 takımında forma giymesi, transfer iddialarını daha da güçlendirdi. Portekiz basınına göre Jesus uzun süredir takip ettiği Cabral'ı kadrosunda görmek istiyor.

ANLAŞMAYA VARMIŞLARDI

Bu gelişme sonrası gözler Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç'a çevrildi. İki başkan daha önce yaptıkları görüşmede, transferde aynı oyuncular için pazarlık yapmayacakları konusunda Fair-Play anlaşmasına varmışlardı.

İKİ TEKNİK ADAM DA İSTİYOR

Ancak hem Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in hem de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yıldız futbolcuyu istemesi işleri karıştırıyor.

BEKLENTİLERDEN UZAKTA KALMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İtalya'da kiralık olarak Lazio formasını giyen Jovane Cabral, Serie A'da 3 maça çıkabilirken beklentilerin çok uzağında kaldı.



Sporting Lizbon'la sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Yeşil Burun Adalı futbolcunun transferinden hangi takımın galip çıkacağı merak konusu.