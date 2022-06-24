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    • 24.06.2022 11:04
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    • 24.06.2022 11:19
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    Galatasaray haberleri: Okan Buruk imzayı atıyor!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Okan Buruk, imza töreninde açıklamalarda bulunuyor...

    CANLI | Okan Buruk imzayı atıyor!

    Galatasaray, yeni teknik direktörü Okan Buruk için imza töreni düzenliyor.

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    İşte öne çıkan notlar

    Toplantıda konuşan Dursun Özbek, "Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç. Galatasaraylı Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Burada olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil, yakaladığı başarılarla burada olmayı fazlasıyla hak ediyor." dedi.

    Özbek, "Okan hocamız, üçüncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. İlk kez bir 17 Mayıs günü bu formayı giymişti. Sonrasında o kupayı göz yaşları içinde kaldırdı." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk ise, "Hedeflerimiz çok büyük. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun mutsuzluğunu ortadan kaldıracağız." dedi.

    "TRANSFERE YOĞUNLAŞTIK"

    Transfere de değinen teknik adam, "Transfere yoğunlaştık. İyi kadro için yönetim gerekeni yapacak. Galatasaray taraftarının hak ettiği, mutluluk, güzel günler, sahada her şeyini veren bir takım... Hepsini ortaya koymaya çalışacağız. Geçen sene bitti. Bütün oyuncuları ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

    Oğlunun imzadan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Buruk, "Galatasaray hocası olmamdan en çok oğlum mutlu oldu. Onun mutlu olduğu günleri hem biz, hem de taraftarlarımız yaşayacak." dedi.

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