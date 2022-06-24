Galatasaray haberleri: Okan Buruk imzayı atıyor!

Galatasaray'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk ise, "Hedeflerimiz çok büyük. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun mutsuzluğunu ortadan kaldıracağız." dedi.

"TRANSFERE YOĞUNLAŞTIK"

Transfere de değinen teknik adam, "Transfere yoğunlaştık. İyi kadro için yönetim gerekeni yapacak. Galatasaray taraftarının hak ettiği, mutluluk, güzel günler, sahada her şeyini veren bir takım... Hepsini ortaya koymaya çalışacağız. Geçen sene bitti. Bütün oyuncuları ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Oğlunun imzadan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Buruk, "Galatasaray hocası olmamdan en çok oğlum mutlu oldu. Onun mutlu olduğu günleri hem biz, hem de taraftarlarımız yaşayacak." dedi.