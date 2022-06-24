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    • Spor
    • 24.06.2022 10:23
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    • 24.06.2022 10:45
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    Fenerbahçe transfer haberleri: Min-Jae İtalya yolcusu! Flaş talip...

    Fenerbahçe transfer haberleri... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin son talibi Inter oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milano ekibi, yıldız futbolcusu Milan Skriniar'ın takımdan ayrılması halinde sarı lacivertli kulüple masaya oturmaya hazırlanıyor. Peki Kim Min-Jae'nin bonservisi ne kadar? İtalyanlar Kim Min Jae için ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Min-Jae İtalya yolcusu! Flaş talip...

    Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteğiyle katılan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae için her geçen gün yeni bir takım devreye giriyor.

    INTER DEVREDE

    İtalyan basınında ortaya atılan iddialara göre yıldız futbolcunun şimdiki talibi ise Serie A'yı 2. sırada bitiren Inter.

    TRANSFER İÇİN BİR ŞART VAR

    Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milano temsilcisi, stoper oyuncusu Milan Skriniar'ın takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe ile kontağa geçerek oyuncuyu takımına katmanın yollarını arayacak.

        MASADA YALNIZCA INTER YOK

        Çizme ekiplerinden Napoli ve Milan da oyuncuyu yakınen takip ediyor. Stoperleri dev kulüplerin radarında olan İtalya temsilcilerinin stoper transferindeki ilk opsiyonu Kim Min-Jae.

        DEĞERİNİ KATLADI

        Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro karşılığında transfer edilen Min-Jae'nin Transfermarkt verilerine göre güncel değeri 14 milyon Euro.

        INTER PARAYI ÖDEMEYE HAZIR

        İddialara göre Inter, oyuncunun serbest kalma bedeli 23 milyon Euro'yu ödemeye hazır durumda bulunuyor. Fenerbahçe'nin de oyuncunun transfer olmak istemesi halinde iyi bir gelir elde etmek istediği biliniyor.

            Yıldız oyuncu, geride bıraktığımız sezonda sarı lacivertli formayla ligde 30 maça çıkarken, 1 gol attı ve 2.584 dakika sahada kaldı.

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