Fenerbahçe transfer haberleri: Min-Jae İtalya yolcusu! Flaş talip...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteğiyle katılan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae için her geçen gün yeni bir takım devreye giriyor.
INTER DEVREDE
İtalyan basınında ortaya atılan iddialara göre yıldız futbolcunun şimdiki talibi ise Serie A'yı 2. sırada bitiren Inter.
TRANSFER İÇİN BİR ŞART VAR
Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milano temsilcisi, stoper oyuncusu Milan Skriniar'ın takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe ile kontağa geçerek oyuncuyu takımına katmanın yollarını arayacak.