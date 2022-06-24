Son dakika: TFF yayıncı kuruluşu açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1.Lig yayın haklarının önümüzdeki 2 yıl boyunca daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta olacağını duyurdu.

Transfer sezonunun açılması ve kulüplerin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bie süre kalması gibi nedenlerden dolayı yeniden bir ihale düzenlemenin mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı kuruluş ile anlaşıldı.

RAKAMSAL DETAYLAR VERİLDİ

TFF başkanı Mehmet Büyükekşi ve Digiturk ile beIN MEDIA GROUP'un CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde rakamsal detaylar verildi.

2.2 MİLYAR LİRA

Anlaşmanın 2.2 milyar lira üzerinden yapıldığı belirtildi. Büyükekşi, "Fair-Play olgusunun futbolumuzun merkezinde olması için çalışacağız.Taraftarların statlara daha çok gelmesi için çalışmalar yapacağız. Bundan önceki dönemlerde görev yapmış başkanlarımıza, tüm kurullarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah biz de bu dönemde yeni sayfa açarak, farklı bir bakış açısıyla güzel şeyler yapmak istiyoruz. Biz beIN SPORTS'u partner olarak görüyoruz. Onlar bize katkı sağlıyor, bizim de onlara katkı sağlamamız gerekiyor." dedi.

WEB SİTESİ YENİLENİYOR

Büyükekşi, "Haftada 1-2 maçı ön plana çıkarıp, sosyal yapı, tarihi kültürel değerleri öne çıkarıp organizasyonlar yapmak istiyoruz. Dijital çağda yaşıyoruz. Web sayfamızı değiştireceğiz. Yurt dışında birçok ülkede olduğu gibi aydınlatıcı hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.