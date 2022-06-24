Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Portekizli yıldız! Cenk Ergün teklifini yaptı!

ÇİFT MEVKİLİ

Jesus'un Fenerbahçe'de göreve başlamasıyla beraber ismi sarı-lacivertli takım için de anılan Joao Mario 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

İTALYA'DA TUTMADI

Önce Porto ardından Sporting Lizbon altyapısında oynadıktan sonra 2014 yılında A takıma yükselen Joao Mario gösterdiği müthiş performansın ardından transferin gözde ismi haline gelmişti. 2016 yılında 40 milyon Euro karşılığında Inter'e transfer olan yıldız futbolcu, İtalya'da bir türlü beklentileri karşılayamadı.