Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Portekizli yıldız! Cenk Ergün teklifini yaptı!

Orta sahasını 2-3 kaliteli isimle takviye etmek için kolları sıvayan Galatasaray çok sayıda yıldızla görüşmelerini sürdürüyor. Portekiz basınına göre bu isimlerden birisi de Joao Mario…
Record gazetesi, Sarı-Kırmızılı kulübün futbol direktörü Cenk Ergün'ün Benfica kulübü yetkilileri ile görüştüğünü ve Portekizli yıldızı resmen istediğini yazdı.
YENİ TEKNİK ADAM İSTEMİYOR
Geçtiğimiz sezon başında şu anda Fenerbahçe'nin başında bulunan Jorge Jesus tarafından Benfica'ya transfer edilen Joao Mario 45 maçta 4 gol ve 7 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak Benfica'nın başına Roger Schmidt'in geçmesinin ardından yıldız futbolcunun kadro planlamasında yer almadığı konuşuluyordu.
ÇİFT MEVKİLİ
Jesus'un Fenerbahçe'de göreve başlamasıyla beraber ismi sarı-lacivertli takım için de anılan Joao Mario 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.
İTALYA'DA TUTMADI
Önce Porto ardından Sporting Lizbon altyapısında oynadıktan sonra 2014 yılında A takıma yükselen Joao Mario gösterdiği müthiş performansın ardından transferin gözde ismi haline gelmişti. 2016 yılında 40 milyon Euro karşılığında Inter'e transfer olan yıldız futbolcu, İtalya'da bir türlü beklentileri karşılayamadı.