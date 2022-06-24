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    • 24.06.2022 12:44
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    • 24.06.2022 12:47
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    Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Portekizli yıldız! Cenk Ergün teklifini yaptı!

    Galatasaray haberleri... Galatasaray transfer haberleri... Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesinin ardından göreve gelen Cenk Ergün, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Portekizli Joao Mario'yu gündemine alan Galatasaray, Okan Buruk'a 'hoşgeldin hediyesi' vermek istiyor. Jorge Jesus ile kendini bulan Mario da şu anki kulübü Benfica'dan ayrılmak istiyor. Peki Galatasaray transferde nasıl bir politika izleyecek? Cevabı haberimizde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’a Portekizli yıldız!

    Orta sahasını 2-3 kaliteli isimle takviye etmek için kolları sıvayan Galatasaray çok sayıda yıldızla görüşmelerini sürdürüyor. Portekiz basınına göre bu isimlerden birisi de Joao Mario

    Record gazetesi, Sarı-Kırmızılı kulübün futbol direktörü Cenk Ergün'ün Benfica kulübü yetkilileri ile görüştüğünü ve Portekizli yıldızı resmen istediğini yazdı.

    YENİ TEKNİK ADAM İSTEMİYOR
    Geçtiğimiz sezon başında şu anda Fenerbahçe'nin başında bulunan Jorge Jesus tarafından Benfica'ya transfer edilen Joao Mario 45 maçta 4 gol ve 7 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak Benfica'nın başına Roger Schmidt'in geçmesinin ardından yıldız futbolcunun kadro planlamasında yer almadığı konuşuluyordu.

    ÇİFT MEVKİLİ
    Jesus'un Fenerbahçe'de göreve başlamasıyla beraber ismi sarı-lacivertli takım için de anılan Joao Mario 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

    İTALYA'DA TUTMADI
    Önce Porto ardından Sporting Lizbon altyapısında oynadıktan sonra 2014 yılında A takıma yükselen Joao Mario gösterdiği müthiş performansın ardından transferin gözde ismi haline gelmişti. 2016 yılında 40 milyon Euro karşılığında Inter'e transfer olan yıldız futbolcu, İtalya'da bir türlü beklentileri karşılayamadı.

        BENFICA'DA KENDİNİ BULDU
        West Ham, Lokomotiv Moskova ve Sporting Lizbon'da kiralık oynayan ancak eski grafiğini bir türlü yakalayamayan Joao Mario uzun süredir beklenen çıkışı Benfica'da gösterdi.

        TEKRAR ÇALIŞMAK İSTİYOR
        Jorge Jesus yönetiminde eski günlerden esintiler sunmaya başlayan yıldız futbolcunun bu nedenle yeniden tecrübeli teknik adamla çalışmak istediği de gelen bilgiler arasında.

        50 KEZ MİLLİ OLDU
        50 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giyen Joao Mario'nun kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi var.

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