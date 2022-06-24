Galatasaray'da Scarpa heyecanı

Okan Buruk'u yeni teknik direktörü olarak resmen açıklayan Galatasaray artık bütün konsantrasyonunu transfere vermiş durumda. Sarı-Kırmızılılar ilk olarak, geçtiğimiz sezon başını çok ağrıtan orta alan problemlerini çözmek için düğmeye bastı.

BAŞKA TALİBİ VAR!

6, 8 ve 10 numara pozisyonlarına yıldız isimler arayan Galatasaray'ın Palmeiras formasını giyen Gustavo Scarpa ile ilgilendiğini tüm Türkiye, TAKVİM aracılığıyla öğrenmişti. Bugün Brezilya basını da Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcuya teklif hazırlığında olduğunu duyurdu. Ülkenin ciddi haber portallarından biri olan Sport Buzz'da yer alan habere göre Galatasaray kısa süre içinde hem Palmeiras'la hem de Gustavo Scarpa ile temasa geçerek resmi girişimlere başlayacak. Transfermarkt verilerine göre Scarpa'nın piyasa değeri 9 milyon Euro. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre yıldız futbolcunun sözleşmesinde 1.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

HEDEF 10 GÜN!

Ayrıca Brezilyalı futbolcuyla Türkiye'den ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı da ifade ediliyor. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın libero pozisyonunda görev yapan PSG'li Idrissa Gueye ve Arsenal'li Lucas Torreira ile de pazarlıkları devam ediyor. Yönetim en geç 10 gün içinde kadronun en sıkıntılı bölesi olan iki orta sahaya iki takviye birden yapmayı hedefliyor.