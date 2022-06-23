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    • 23.06.2022 11:27
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    • 23.06.2022 12:09
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    Galatasaray transfer haberleri: takvim.com.tr yazmıştı! Gustavo Scarpa adım adım Galatasaray'a

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray transfer haberleri... Okan Buruk'un göreve getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. takvim.com.tr'nin günler öncesinden duyurduğu Gustavo Scarpa için Brezilya'dan gündem yaratacak bir haber geldi. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Teklif an meselesi!

    Galatasaray yönetimi Okan Buruk'u resmen açıkladıktan sonra tüm konsantrasyonunu transfere vermiş durumda. Sarı kırmızılılar ilk olarak, geçtiğimiz sezon başını çok ağrıtan orta alan problemlerini çözmek için düğmeye bastı.

    takvim.com.tr DUYURMUŞTU
    6, 8 ve 10 numara pozisyonlarına yıldız isimler arayan Galatasaray'ın Palmeiras formasını giyen Gustavo Scarpa ile ilgilendiğini tüm Türkiye, takvim.com.tr aracılığıyla öğrenmişti. Bugün Brezilya basını da Sarı kırmızılıların yıldız futbolcuya teklif hazırlığında olduğunu duyurdu.

    TEMASLAR BAŞLIYOR
    Ülkenin ciddi haber portallarından biri olan Sport Buzz'da yer alan habere göre Galatasaray kısa süre içinde hem Palmeiras'la hem de Gustavo Scarpa ile temasa geçerek resmi girişimlere başlayacak.

    10 NUMARA BÖLGESİNDE DİKKAT ÇEKTİ
    Asıl bölgesi kanat olan 28 yaşındaki futbolcunun takımın önemli isimlerinden Raphael Veiga'nın sakatlığının ardından orta alana geçtiğini belirten haber sitesi, "Scarpa 10 numara pozisyonunda harika işler yaptı ve bu performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti" ifadesine yer verdi.

        İLGİLENEN TEK KULÜP GALATASARAY DEĞİL
        Transfermarkt verilerine göre Scarpa'nın piyasa değeri 9 milyon Euro. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre yıldız futbolcunun sözleşmesinde 2 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ayrıca Brezilyalı futbolcuyla Türkiye'den ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı da ifade ediliyor.

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