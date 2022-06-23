Galatasaray transfer haberleri: takvim.com.tr yazmıştı! Gustavo Scarpa adım adım Galatasaray'a

İLGİLENEN TEK KULÜP GALATASARAY DEĞİL

Transfermarkt verilerine göre Scarpa'nın piyasa değeri 9 milyon Euro. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre yıldız futbolcunun sözleşmesinde 2 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ayrıca Brezilyalı futbolcuyla Türkiye'den ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı da ifade ediliyor.

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