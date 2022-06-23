Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 'yayıncı kuruluş' açıklaması

Yönetim kurulunun, daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonundan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle komisyonun işlevini yapamaması, İstekli'lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar verdiği aktarıldı.