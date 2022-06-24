Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Weghorst transferinde mutlu sona çok yakın!

Yaklaşık 1 aydır forvet transferi için uğraşan Beşiktaş artık geri sayıma geçti… Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in listesinin ilk sırasında yer alan Wout Weghorst'u bitirmeye bu kez hiç olmadığı kadar yakın.
AİLESİ SORUN ÇIKARMIŞTI
Hollandalı yıldız ve kulübü Burnley ile 15 gün önce prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, tam imzaları atacakken aile engeliyle karşılaşmıştı. Weghorst'un ailesinin Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması sonrası, yıldız futbolcu siyah-beyazlı yetkililerle görüşüp ek süre istemişti.
TIKANMA NOKTASINA GELMİŞTİ
Weghorst'un yapılan son görüşmede Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'ya Dortmund ve Eintracht Frankfurt'tan aldığı teklifleri değerlendirmek istediğini söylemesi, transferi tıkanma noktasına getirmişti. Siyah-Beyazlılar da bu gelişme üzerine alternatif forvetlerle görüşmeye başlamıştı.
UMUTLAR TEKRAR YEŞERDİ
Ancak tam umutların kesildiği anda flaş bir gelişme yaşandı. Weghorst'un masaya oturduğu Dortmund ve Frankfurt'un tercihini farklı forvetlerden yana kullanması sonrasında işin rengi değişti. Ailesiyle görüşen ve onları Türkiye'ye gelmesi konusunda ikna eden Hollandalı forvetin dün gece Beşiktaş ile yeniden temasa geçtiği öğrenildi.