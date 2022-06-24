Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Weghorst transferinde mutlu sona çok yakın!

UMUTLAR TEKRAR YEŞERDİ

Ancak tam umutların kesildiği anda flaş bir gelişme yaşandı. Weghorst'un masaya oturduğu Dortmund ve Frankfurt'un tercihini farklı forvetlerden yana kullanması sonrasında işin rengi değişti. Ailesiyle görüşen ve onları Türkiye'ye gelmesi konusunda ikna eden Hollandalı forvetin dün gece Beşiktaş ile yeniden temasa geçtiği öğrenildi.