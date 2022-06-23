Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu!

Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, Nef Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Erden Timur'un konuşmasından öne çıkanlar:

"13 yerli, 13 yabancı, 23 altyapı oyuncumuz var. Toplam 46 oyuncumuz var. 21 oyuncumuz kiradan dönüyor. Geçtiğimiz sezonki net maaş bütçesi 27 milyon euro. Vergi yasası değiştiği için 1.67 çarpanı var. 1 milyon dolar ödüyorsanız kulübe maliyeti 1.67 milyon dolar."

"Net maaş 27 dediğimiz başka bir noktaya geçiyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl tahakkuk eden Mustafa Muhammed ödemesiyle birlikte 30.7 milyon euro bonservis için harcanmış. Yeni bir yapılanmaya girildi, gençleşme politikasına girildi. Bunlar Galatasaray için önemliydi."

"Geçen seneki bonservis bütçemiz 30.7 milyon euro, kadromuzdaki oyuncuların bonservis bütçesi 67 milyon 880 bin euro. Bunun dışında imza bedelleri var. 3 milyon 291 bin euro. Yani 71 milyon euro kadromuzun bugüne kadar bonservislere ve imzalara ödenmiş bedel var."

"Sportif direktör ve hocamızla anlaştık. Kısa vadeli aksiyonlar var. Uzun vadede daha fazla aksiyon alacağız. Bu bir emanet iş. Teknik heyetin raporu esas. Onların hepsinin dataya dayandırılarak transfer kararı verilecek."

"Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz pozisyonlar var. Görüşmelere başlanmıştı zaten, devam ediyor. Seçimden önce yapılmış olan belli görüşmeler var. Şu sonuç çıkmasın; Ucuza az değil, gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek. İyi kadrolar kurulacak."

" İlk 11'de 3 yerli olacağı için farkı yaratacak olan burası. Önümüzdeki haftadan itibaren aksiyonların sonucu gelecek. Stratejik sıralama yapmıyoruz. Ana kadroyu ise herkesi tatmin edecek ölçüde, Galatasaray'ın çıkarlarına uygun biçimde oluşturacağız."

"Sezonu pazartesi açıyoruz. Kamp 7-19 Temmuz Avusturya'da, Graz yakınlarında. Hazırlık maçları set edildi, hocamız onayladı. 26-30 Temmuz için Innsbruck tarafına gidiyoruz, oradaki hazırlık maçları da set edildi. En geç 31'inde Türkiye'ye döneceğiz."

"Arda Turan, Galatasaray'ın en kariyerli futbolcusu ve çok değerli bir kardeşim. Şu anda tüm konsantrasyonumuz kadro yapılanması üzerine."

"Sayın Torrent, sadece %5 indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız, yoksa dava yoluyla olur demiştik biz de. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu."

"Yunus Akgün da, Okan Kocuk da, Emre Akbaba da iyi performanslar sergilediler. Hocamız zaten kadroda görmek istiyor. Bizle birlikte olacaklar. Altyapıdan gelecekler var. Kampta birçoğuna şans tanınacak."

"Okan hocayla, rakamsal hiçbir şey konuşmadık, profesyonel bir konu olduğu için ben kendisini zorlasam da hiç konuşmadık."

"Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bizim en değerli oyuncularımızdan. Kadromuzu korumak istiyoruz. Onlar kalmak istiyorsa, satış düşünmüyoruz."

"Bazen Kerem ve Marcao için 20 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor keşke daha fazla olsa ama biraz da gerçekçi olmak lazım."

"İsim üzerinden bir şey söyleyemem. İstiyoruz desem farklı, istemiyoruz desem farklı. Bütçeye etkisi olur. Birçok adayımız var."