Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fransızlar kapıda...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un futbol direktörü Cenk Ergün'le yaptığı görüşmelerde hem Bafetimbi Gomis hem de Mbaye Diagne'yi yeni sezonda takımda düşünmediğini ilettiği bir süredir konuşuluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın iki futbolcuyla yolları ayırmak için çalışmalara başladığı belirtilirken, sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
FRANSA'DAN TEKLİF VAR
Galatasaray formasını giydiği 1.5 sezonda beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Mostafa Mohamed için iki Fransız kulübünün teklif hazırlığı yaptığı öğrenildi.
KİRALAMA TEKLİFİ İLE GELECEKLER
Ligue 1 takımlarından Reims ve Toulouse'un Mısırlı yıldızı yakından takip ettiği fakat ilk planda kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirlendi. Galatasaray yönetimi tekliflerin resmileşmesi halinde, son kararı Okan Buruk'a bırakacak.