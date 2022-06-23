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    • 23.06.2022 12:29
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    • 23.06.2022 13:16
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    Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fransızlar kapıda...

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek isimler kadar takımdan gidecek isimler de merak konusu. Mbaye Diagne ve Bafetimbi Gomis düşünülürken, sürpriz bir isim için Fransa'dan teklif olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’da sürpriz ayrılık kapıda!

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un futbol direktörü Cenk Ergün'le yaptığı görüşmelerde hem Bafetimbi Gomis hem de Mbaye Diagne'yi yeni sezonda takımda düşünmediğini ilettiği bir süredir konuşuluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın iki futbolcuyla yolları ayırmak için çalışmalara başladığı belirtilirken, sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

    FRANSA'DAN TEKLİF VAR
    Galatasaray formasını giydiği 1.5 sezonda beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Mostafa Mohamed için iki Fransız kulübünün teklif hazırlığı yaptığı öğrenildi.

    KİRALAMA TEKLİFİ İLE GELECEKLER
    Ligue 1 takımlarından Reims ve Toulouse'un Mısırlı yıldızı yakından takip ettiği fakat ilk planda kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirlendi. Galatasaray yönetimi tekliflerin resmileşmesi halinde, son kararı Okan Buruk'a bırakacak.

        BONSERVİS ÖDENMELİ
        Eğer başarılı teknik adamdan da onay gelirse Mostafa Mohamed'in kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelecek. Ancak Galatasaray'ın Mısır kulübü Zamalek'le yaptığı anlaşmaya göre 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolarlık bonservis ücretinin ödenmesi gerekiyor.

        ALMANLARIN DA RADARINDA
        Sarı-Kırmızılılar'ın bu hafta içinde ödemeyi yapacağı ve ardından da yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın verileceği öğrenildi. Bir başka iddiaya göre ise yeniden Bundesliga'ya yükselen Schalke de Mostafa Mohamed'le yakından ilgileniyor.


        Önümüzdeki günlerde Mısırlı futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

            BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
            2020-2021 sezonunun devre arasında Zamalek'ten Galatasaray'a kiralık olarak gelen Mostafa Mohamed, Sarı kırmızılı formayla 57 maça çıkarken 17 golde kaldı. 5 de asist yapan 24 yaşındaki futbolcu zaman zaman başarılı maçlar çıkarsa da genel olarak beklentileri karşılayamadı.

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