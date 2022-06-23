Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fransızlar kapıda...

ALMANLARIN DA RADARINDA

Sarı-Kırmızılılar'ın bu hafta içinde ödemeyi yapacağı ve ardından da yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın verileceği öğrenildi. Bir başka iddiaya göre ise yeniden Bundesliga'ya yükselen Schalke de Mostafa Mohamed'le yakından ilgileniyor.