Galatasaray'da 10 numara hedef! Taraftarı heyecanlandıran transfer iddiası: Gustavo Scarpa





Çok sayıda yıldız isimle temas kuran Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi. Brezilya basınına göre Galatasaray, Palmeiras formasını giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyor. 10 numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı yıldız ayrıca her iki kanatta da oynayabiliyor.