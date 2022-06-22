Galatasaray'da 10 numara hedef! Taraftarı heyecanlandıran transfer iddiası: Gustavo Scarpa

Bugün teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirildiğini resmen açıklayacak olan Galatasaray transferde flaş adımlar atmaya başladı. Futbol direktörü Cenk Ergün geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ilk olarak orta alana takviyeler yapacaklarını duyurmuştu.
Çok sayıda yıldız isimle temas kuran Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi. Brezilya basınına göre Galatasaray, Palmeiras formasını giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyor. 10 numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı yıldız ayrıca her iki kanatta da oynayabiliyor.
Çok etkili bir sol ayağa sahip olan Scarpa'nın sözleşmesinin Aralık ayında bitecek olmasından dolayı Palmeiras kulübünün satış kararı aldığı belirtiliyor.