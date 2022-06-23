Galatasaray orta saha bölgesi için düğmeye bastı! Yıldız isimler heyecan yarattı





1 YIL SÖZLEŞMELERİ VAR

Antalyaspor formasını giyen Fernando Martins'le anlaşma sağlayan yönetimin, daha üst düzey bir isim almayı planladığı ve bu doğrultuda Idrissa Gueye ve Lucas Torreira ile temas sağladığı öğrenildi. PSG formasını giyen 32 yaşındaki Gueye'nin takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Senegalli yıldızın Fransız kulübüyle 1 yıl sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin listesine aldığı diğer isim olan Torreira sezonu Fiorentina'da kiralık geçirdi. Bonservisi Arsenal'de bulunan 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun da İngiliz ekibiyle 1 yıl sözleşmesi var. Galatasaray'ın ayrıca Palmeiras'ın 10 numarası Gustavo Scarpa ile ilgilendiği belirtiliyor. 28 yaşındaki Sambacı'nın ismi geçmiş transfer dönemlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.