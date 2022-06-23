Galatasaray orta saha bölgesi için düğmeye bastı! Yıldız isimler heyecan yarattı

Ve Cimbom düğmeye bastı. Galatasaray'ın yeni futbol direktörü Cenk Ergün ayağının tozuyla yaptığı açıklamada, "İlk olarak orta alana transferler yapacağız" açıklamasını yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar operasyona başladı ve çok önemli isimlerle temas sağladı.
1 YIL SÖZLEŞMELERİ VAR
Antalyaspor formasını giyen Fernando Martins'le anlaşma sağlayan yönetimin, daha üst düzey bir isim almayı planladığı ve bu doğrultuda Idrissa Gueye ve Lucas Torreira ile temas sağladığı öğrenildi. PSG formasını giyen 32 yaşındaki Gueye'nin takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Senegalli yıldızın Fransız kulübüyle 1 yıl sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin listesine aldığı diğer isim olan Torreira sezonu Fiorentina'da kiralık geçirdi. Bonservisi Arsenal'de bulunan 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun da İngiliz ekibiyle 1 yıl sözleşmesi var. Galatasaray'ın ayrıca Palmeiras'ın 10 numarası Gustavo Scarpa ile ilgilendiği belirtiliyor. 28 yaşındaki Sambacı'nın ismi geçmiş transfer dönemlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.
31 MAÇTA 7 GOL ATTI
Geçen sezon 31 maçta 7 gol atıp 7 asist yapan Gustavo Scarpa 1 kez de Brezilya Milli Takımı'nda görev yaptı. Yönetimin hem Scarpa hem de Palmeiras ile pazarlık masasında olduğu iddia ediliyor.