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Haberler Spor Galatasaray Lucas Torreira'nın peşinde! Arsenal'in yıldızı radara girdi

Galatasaray Lucas Torreira'nın peşinde! Arsenal'in yıldızı radara girdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemini geçiren Galatasaray, bu sezona yeni başkan ve yeni hocanın yanı sıra yeni yıldızlarla girmeyi hedefliyor. Orta saha için arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekibin Arsenal'de forma giyen Lucas Torreira'nın peşinde olduğu iddia edildi.

22.06.2022 10:52 - Son Güncelleme: 22.06.2022 10:52
Galatasaray Lucas Torreira’nın peşinde! Arsenal’in yıldızı radara girdi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer harekatı başladı.

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Galatasaray Lucas Torreira’nın peşinde! Arsenal’in yıldızı radara girdi

Sarı-kırmızılı ekip teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Galatasaray Lucas Torreira’nın peşinde! Arsenal’in yıldızı radara girdi

Galatasaray'ın efsanelerinden Okan Buruk da Fransa'dan İstanbul'a resmi sözleşmeyi imzalamak için geldi.

Galatasaray Lucas Torreira’nın peşinde! Arsenal’in yıldızı radara girdi

Sarı-kırmızılı ekipte yeni sportif direktör Cenk Ergün de transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray Lucas Torreira’nın peşinde! Arsenal’in yıldızı radara girdi

Ergün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önceliklerinin orta saha olduğunu söylemişti.

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