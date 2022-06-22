Galatasaray Lucas Torreira'nın peşinde! Arsenal'in yıldızı radara girdi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemini geçiren Galatasaray, bu sezona yeni başkan ve yeni hocanın yanı sıra yeni yıldızlarla girmeyi hedefliyor. Orta saha için arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekibin Arsenal'de forma giyen Lucas Torreira'nın peşinde olduğu iddia edildi.
22.06.2022 10:52 - Son Güncelleme: 22.06.2022 10:52
Galatasaray'ın efsanelerinden Okan Buruk da Fransa'dan İstanbul'a resmi sözleşmeyi imzalamak için geldi.