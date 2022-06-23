Fenerbahçe gözünü Portekiz'e dikti son hedef Sergio Oliveira





ROMA'DA ETKİLİ OLAMADI

Portekiz basınına göre bu isim Sergio Oliveira... Bonservisi Porto'da olan tecrübeli yıldız geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'ya kiralanmıştı. 30 Haziran'da kiralık sözleşmesi sona erecek olan Oliveira'nın Porto'ya geri dönmesi bekleniyor. İtalyan basını, Serie A'da 14 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun Roma tarafından kullanılmayacağını belirtiyor. Fenerbahçe'nin bu gelişme sonrası Sergio Oliveira'nın transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuya başta Valencia olmak üzere 5 büyük ligden önemli kulüpler de talip.