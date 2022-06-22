Son dakika transfer haberleri... İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus’un hedefindeki son isim: Sergio Oliveira
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de yıldız arayışı devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. Şu ana kadar kadrosuna Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'yı katan Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Orta alana 2 takviye daha yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in çok konuşulacak bir isim için harekete geçtiği belirtiliyor.
Alınan bilgilere göre bu isim Sergio Oliveira... Bonservisi Porto'da olan Portekizli yıldız geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'ya kiralanmıştı. 30 Haziran'da kiralık sözleşmesi sona erecek olan Oliveira'nın Porto'ya geri dönmesi bekleniyor. İtalyan basını, Serie A'da 14 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun Roma tarafından kullanılmayacağını belirtiyor.
Fenerbahçe'nin bu gelişme sonrası Sergio Oliveira'nın transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuya başta Valencia olmak üzere 5 büyük ligden önemli kulüpler de talip. Ancak Sarı-Lacivertliler'in Jorge Jesus faktörünü devreye sokarak bu işi bitirmek istediği ifade ediliyor.
O sezon Portekiz Ligi'nde 20 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Sergio Oliveira, bir sonraki sezon ise 13 gol ve 6 asistle kariyer rekorunu kırdı.
13 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giyen Sergio Oliveira takımına orta alanda hem defansif hem de ofansif katkı verebilen bir yıldız.
Müthiş bir top tekniğine sahip olan tecrübeli futbolcu ayrıca lider karakteri ile de ön plana çıkıyor.