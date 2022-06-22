Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jorge Jesus Erison’un ismini yönetime iletti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliller'in Brezilyalı bir golcü ile ilgilendiği ortaya çıktı. 23 yaşındaki forvet Erison için harekete geçildi. Takip ettiği oyuncu havuzu bir hayli fazla olan Jorge Jesus, imza töreninde transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Adını ilk kez duyduğunuz oyuncular alacağız" demişti. Portekizli teknik adam, bir süredir takip ettiği, mayıs ayındaki Brezilya tatilinde gidip statta izlediği Erison'un ismini yönetime verdi. Erison'un forma giydiği Botafogo'yu, Jesus'un yakın arkadaşı, Luis Castro çalıştırıyor. Tecrübeli teknik adam, arkadaşının en golcü futbolcusunu Fenerbahçe 'ye getirmek istiyor.