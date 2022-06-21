Okan Buruk, Galatasaray için İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...





"ŞU AN SONLANMIŞ BİR ŞEY YOK"

Buruk, havalimanı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda sonlanmış bir şey yok. O yüzden çok fazla bir şey konuşamayacağım ama burada olmak güzel. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an çok fazla bir şey konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz." ifadelerini kullandı.