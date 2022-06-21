Okan Buruk, Galatasaray için İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...

Galatasaray Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimlerden Okan Buruk, İstanbul'a geldi.
Okan Buruk, Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
"ŞU AN SONLANMIŞ BİR ŞEY YOK"
Buruk, havalimanı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda sonlanmış bir şey yok. O yüzden çok fazla bir şey konuşamayacağım ama burada olmak güzel. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an çok fazla bir şey konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz." ifadelerini kullandı.
CENK ERGÜN İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?
Öte yandan Okan Buruk, "Cenk Ergün ile görüştünüz mü?" şeklinde gelen soruya, "Birkaç gün içerisinde bu konuyla ilgili açıklama yaparız. İlerleyen zamanda çok fazla mesaj vereceğiz. Şu an çok fazla konuşamıyorum" diye cevap verdi.