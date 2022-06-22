Beşiktaş ve Galatasaray’ın da istediği Abdülkerim Bardakçı'yla Fenerbahçe anlaşma sağladı

Abdülkerim Bardakçı savaşında gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler bir süredir Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ısrarla kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki savunma oyuncusu için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Abdülkerim için en yüksek teklifi veren takım olan Fenerbahçe'nin başarılı stoperle kısa süre içerisinde anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.