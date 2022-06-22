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    Beşiktaş ve Galatasaray’ın da istediği Abdülkerim Bardakçı'yla Fenerbahçe anlaşma sağladı

    Beşiktaş ve Galatasaray’ın da transfer gündeminde olan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı için Fenerbahçe , Konyaspor ile 3.3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

    Abdülkerim savaşı Kanarya’nın

    Abdülkerim Bardakçı savaşında gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler bir süredir Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ısrarla kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki savunma oyuncusu için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Abdülkerim için en yüksek teklifi veren takım olan Fenerbahçe'nin başarılı stoperle kısa süre içerisinde anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.



    KİM-MİN JAE İDDİASI
    Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor ile 3.3 milyon Euro karşılığında anlaşan Fenerbahçe'de bu transferin ardından Kim-Min Jae'nin de takımdan ayrılacağı yönünde iddialar arttı. Sarı-Lacivertliler'in Kim'in takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Abdülkerim için anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

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    Haberler Spor Beşiktaş ve Galatasaray’ın da istediği Abdülkerim Bardakçı'yla Fenerbahçe anlaşma sağladı
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