Beşiktaş forvet transferinde çalışmalarını hızlandırdı! Yeni rota Arnautovic

Beşiktaş yönetimi, forvet transferi için rotayı İtalya'ya çevirdi. Hollandalı golcü Wout Weghorst ile prensip anlaşmasına rağmen Hollandalı golcü, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini iletti. Bunun üzerine gündeme son olarak Marko Arnautovic geldi. Teknik direktör Valerien Ismael'in yurt dışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönündeki talebini karşılamaya çalışan siyah beyazlı idareciler, Avusturya Milli Takımı'nın tecrübeli forveti için temaslara başladı. Bonservisi İtalya temsilcisi Bologna'da bulunan 33 yaşındaki Marko Arnautoviç, geride kalan sezon 33 Serie A karşılaşmasında sahaya çıkarken, 14 gol ve 1 asistlik hücum performansı sergiledi. Bonsbervis bedeli ise 6 milyon Euro. Kartal'da bir diğer forvet adayı ise Benfica'dan Seferovic. Başkan Çebi de hem Arnautovic hem de Seferovic ile ilgilendiklerini doğruladı.



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