Sözleşmesi fesih edilen Torrent'ten, Galatasaray'a ağır fatura: 1 günlüğü 405 bin lira





SENSİBİLE'NİN GÜNLÜĞÜ 100 BİN LİRA

Torrent'in dışında önceki gün görevine son verilen Sportif Direktör Sensibile'ye da 5 ay için 650 bin Euro (12 milyon TL) ödenecek. İtalyan Sportif direktörün günlüğü de 100 bin lirayı bulacak. İki isim için kasadan servet çıkacak.

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