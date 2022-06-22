Sözleşmesi fesih edilen Torrent'ten, Galatasaray'a ağır fatura: 1 günlüğü 405 bin lira

G.Saray'da Domenec Torrent dönemi resmen sona erdi. Yönetim dün İspanyol hocanın avukatı ile bir araya geldi. Torrent'in avukatı alacaklarında indirime gitmeyince sözleşmesi tek taraflı feshedildi.
3.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Gelecek sezon için ekibiyle 2.1 milyon Euro hak edişi olan İspanyol hocaya bu rakamın tamamı ödenecek. Torrent'in alacağı rakam geçen sezonki ücreti ile toplamda 3.5 milyon Euro olacak.
MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI...
G.Saray'da toplam 158 gün görevde kalan ve ekibiyle birilkte 3.5 milyon Euro ödenecek olan Torrent'in günlüğü 405 bin liraya gelecek. Başarısızlıkla tamamlanan Torrent dönemi kulübe ağır bir fatura çıkarmış olacak.