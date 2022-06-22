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    Senegalli yıldız Sadio Mane, Bambali köyüne hastane, okul, benzin istasyonu ve postane yaptırdı

    Sadio Mane, Senegal’de doğduğu Bambali köyüne hastane, okul, benzin istasyonu ve postane yaptırdı. Her aileye 70 Euro yardım yapan yıldız isim ayrıca köyüne 4G internet hizmeti sağladı...

    İyilik meleği

    Liverpool'dan ayrılan ve Bayern Münih'e transfer olan dünyaca ünlü yıldız Sadio Mane yaptığı yardımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor... Dün, Bayern Münih tişörtü ile görüntülenen ve transferi kesinleşen Senegalli yıldız futbolcu, doğduğu Bambali köyüne birtakım yardımlarda bulundu. 30 yaşındaki Mane, 200 kişilik Bambali köyüne 500 bin Euro karşılığında hastane, 250 bin Euro'ya ise okul yaptırdı. Mane ayrıca köyüne benzin istasyonu ve postane inşa ettirdi. Ayrıca köydeki her aileye 70 Euro yardım yapan Sadio Mane, buradaki hemşerilerine 4G internet hizmeti altyapısı da getirdi.



    GÖNÜLLERDE TAHT KURDU
    Daha önce de ülkesi Senegal'de yaptığı insani yardımlarla birçok kez gündeme gelen dünyaca ünlü futbolcu, yaptığı yardımlarla bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Mütevazı kişiliği ile bilinen ve saha içindeki başarısı kadar yardımları ile de gündeme gelen Mane, için "O gerçek bir iyilik meleği", "Vefa Sadio Mane'nin ikinci adı" şeklinde yorumlar yapıldı. Öte yandan Mane'nin bonservisi için Alman devi Bayern Münih'in İngiliz kulübü Liverpool'a 32 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra bonus ödemesi yapacağı belirtiliyor.



    HALK ONU BAĞRINA BASTI
    Senegal'deki köyüne hastane, okul, benzin istasyonu, postane yaptıran, Mane'ye ülkesinde büyük bir ilgi vardı.

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