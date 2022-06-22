Senegalli yıldız Sadio Mane, Bambali köyüne hastane, okul, benzin istasyonu ve postane yaptırdı





GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Daha önce de ülkesi Senegal'de yaptığı insani yardımlarla birçok kez gündeme gelen dünyaca ünlü futbolcu, yaptığı yardımlarla bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Mütevazı kişiliği ile bilinen ve saha içindeki başarısı kadar yardımları ile de gündeme gelen Mane, için "O gerçek bir iyilik meleği", "Vefa Sadio Mane'nin ikinci adı" şeklinde yorumlar yapıldı. Öte yandan Mane'nin bonservisi için Alman devi Bayern Münih'in İngiliz kulübü Liverpool'a 32 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra bonus ödemesi yapacağı belirtiliyor.