Yeni hoca Buruk'un yönetimden Rus forvet Artem Dzyuba transferini istediği öğrenildi





2 MİLYON EURO İSTİYOR

Buruk'un şu anda boşta olan Artem Dzyuba'nın transferini istediği belirlendi. Başarılı teknik adamın Bafetimbi Gomis'i yeni sezonda takımda düşünmediği ve Rus forvetin alınmasını konusunda çok istekli olduğu ifade edildi. Bu gelişme sonrası Cenk Ergün'ün 33 yaşındaki Dzyuba'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Rus golcünün yıllık 2 milyon Euro'luk maaş beklentisi olduğu belirtiliyor. Öte yandan Okan Buruk'un Halil Dervişoğlu'nun da yeni sezonda kadroda olması yönünde talepte bulunduğu iddia ediliyor.