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    Yeni hoca Buruk'un yönetimden Rus forvet Artem Dzyuba transferini istediği öğrenildi

    Sarı-Kırmızılılar’la 2 yıllık anlaşmaya varan Okan Buruk’un Gomis’i takımda düşünmediği ve Artem Dzyuba’nın transferi için talepte bulunduğu belirlendi. Yönetim hemen Rus forvetin menajeriyle temasa geçti.

    Artem Dzyuba harekatı

    Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirmeye hazırlanan Galatasaray'da transfer gündemi ısınıyor. 47 yaşındaki hocanın yöneticiler ve sportif direktör Cenk Ergün'le yaptığı görüşmede flaş bir talepte bulunduğu öğrenildi.



    2 MİLYON EURO İSTİYOR
    Buruk'un şu anda boşta olan Artem Dzyuba'nın transferini istediği belirlendi. Başarılı teknik adamın Bafetimbi Gomis'i yeni sezonda takımda düşünmediği ve Rus forvetin alınmasını konusunda çok istekli olduğu ifade edildi. Bu gelişme sonrası Cenk Ergün'ün 33 yaşındaki Dzyuba'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Rus golcünün yıllık 2 milyon Euro'luk maaş beklentisi olduğu belirtiliyor. Öte yandan Okan Buruk'un Halil Dervişoğlu'nun da yeni sezonda kadroda olması yönünde talepte bulunduğu iddia ediliyor.



    HALİL TAKIMDA KALABİLİR
    Başakşehir'i şampiyonluğa ulaştırdığı dönemde 4-4-2'yi sık sık kullanan Buruk'un çift forvetli sistemi Galatasaray'da da zaman zaman uygulamayı düşündüğü ve bu nedenle Halil'in mutlaka takımda olmasını istediği gelen bilgiler arasında. Sarı- Kırmızılılar'ın milli futbolcu için Brentford kulübüyle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. İngilizler'in 5 milyon Euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

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    Balkan Ninnisi
    Haberler Spor Yeni hoca Buruk'un yönetimden Rus forvet Artem Dzyuba transferini istediği öğrenildi
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