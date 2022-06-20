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    • 21.06.2022 01:36
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    • 21.06.2022 01:39
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    İki kadına saldırmak suçuyla yargılanıyordu! Ryan Giggs, Galler Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti

    İki kadına saldırmak suçuyla yargılanan Ryan Giggs, 2018 yılında başladığı Galler Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevinden bugün itibariyle ayrıldı. Konuya ilişkin Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ryan Giggs'in Galler futbolunun çıkarları doğrultusunda aldığı kararı takdir eder, teknik direktör olarak milli takıma hizmet ettiği süre için şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.

    AA
    Ve istifa etti!

    48 yaşındaki teknik adam, yaptığı yazılı açıklamada, milli takımın 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarının süren davadan etkilenmesini istemediğini, 2018'de başladığı görevi bıraktığını belirtti.



    Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da "Ryan Giggs'in Galler futbolunun çıkarları doğrultusunda aldığı kararı takdir eder, teknik direktör olarak milli takıma hizmet ettiği süre için şükranlarımızı sunarız. Federasyon ve A milli takım, tamamen bu yıl Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'na odaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



    Giggs, 2020'nin kasım ayında, İngiltere'nin Manchester kentinde eski kız arkadaşı Kate Greville'i yaralamak, onun kız kardeşi Emma Greville'e de şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor.

    Galler Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü, 3 Kasım 2020'den beri geçici olarak Giggs'in yardımcısı Robert Page üstleniyor.
        Balkan Ninnisi
        Haberler Spor İki kadına saldırmak suçuyla yargılanıyordu! Ryan Giggs, Galler Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti
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