İki kadına saldırmak suçuyla yargılanıyordu! Ryan Giggs, Galler Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti





Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da "Ryan Giggs'in Galler futbolunun çıkarları doğrultusunda aldığı kararı takdir eder, teknik direktör olarak milli takıma hizmet ettiği süre için şükranlarımızı sunarız. Federasyon ve A milli takım, tamamen bu yıl Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'na odaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.