Spor haberleri... Sivasspor'un eski yıldızından inanılmaz itiraf!

Bir dönem Real Madrid'de ve Sivasspor'da forma giyen eski yıldız futbolcu Cicinho, geçmişte yaptığı hatalar hakkında konuştu. Hayatının büyük bir döneminde alkol problemleri ile uğraştığını belirten Brezilyalı defans oyuncusu, çok küçük yaşta alkol batağına düştüğünü belirtti.