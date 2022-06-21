Spor haberleri... Sivasspor'un eski yıldızından inanılmaz itiraf!

Bir dönem Real Madrid'de ve Sivasspor'da forma giyen eski yıldız futbolcu Cicinho, geçmişte yaptığı hatalar hakkında konuştu. Hayatının büyük bir döneminde alkol problemleri ile uğraştığını belirten Brezilyalı defans oyuncusu, çok küçük yaşta alkol batağına düştüğünü belirtti.
13 YAŞINDA BAŞLADI
Mirror'daki Ressaca programına konuk olan Cicinho, "İlk 13 yaşındayken alkol aldım. Sonrasında ise hiç durmadım. Real Madrid'deyken idmanlara sarhoş giderdim. Koku insanlara gitmesin diye kahve içer, bolca parfüm sıkardım." diye konuştu.