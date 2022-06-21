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    • Spor
    • 21.06.2022 08:52
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    • 21.06.2022 08:54
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    Spor haberleri... Sivasspor'un eski yıldızından inanılmaz itiraf!

    Futbol haberleri... Spor haberleri... Bir dönem Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Cicinho, geride bıraktığı kariyeri hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu. Alkol problemleri ile boğuştuğunu belirten Cicinho, antrenmanlara alkollü bir şekilde katıldığını belirtti...

    Sivasspor’un eski yıldızından inanılmaz itiraf!

    Bir dönem Real Madrid'de ve Sivasspor'da forma giyen eski yıldız futbolcu Cicinho, geçmişte yaptığı hatalar hakkında konuştu. Hayatının büyük bir döneminde alkol problemleri ile uğraştığını belirten Brezilyalı defans oyuncusu, çok küçük yaşta alkol batağına düştüğünü belirtti.

    13 YAŞINDA BAŞLADI

    Mirror'daki Ressaca programına konuk olan Cicinho, "İlk 13 yaşındayken alkol aldım. Sonrasında ise hiç durmadım. Real Madrid'deyken idmanlara sarhoş giderdim. Koku insanlara gitmesin diye kahve içer, bolca parfüm sıkardım." diye konuştu.

    GÜNDE 14 SAAT!

    Roma'daki döneminden de bahseden Cicinho, "Roma'da sakatlandığımda günde 14 saat alkol alırdım. Şimdi 15 yaşında bir oğlum var, ondan af diliyorum." dedi.
        Balkan Ninnisi
        Haberler Spor Spor haberleri... Sivasspor'un eski yıldızından inanılmaz itiraf!
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