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    • Spor
    • 21.06.2022 12:34
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    • 21.06.2022 12:44
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    Transfer haberleri: Burak, Yusuf ve Zeki'nin hocası PSG'ye! Anlaşma tamam...

    Spor haberleri... Transfer haberleri... İstediği başarıları bir türlü elde edemeyen Paris Saint Germain'de hoca değişikliği yaşanmak üzere. Arjantinli çalıştırıcı Pochettino ile yollarını ayıracak Başkent ekibinde uzun süredir gündemde olan Christophe Galtier her an açıklanabilir... Galtier, iki sezon önce Lille'i beklenmedik şekilde şampiyon yaparken, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten de maksimum verimi almıştı...

    Millilerin eski hocası PSG’ye!

    Kurduğu dev kadroyla geride bıraktığımız sezonun başında bolca konuşulan ancak beklenen başarıya ulaşamayan Paris Saint Germain'de fatura Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'ya kesildi.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KARARDA ETKİLİ

    Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşayan Fransız kulübü, takımın başına başarılı bir teknik adamı getirmeye hazırlanıyor.

    İki sezon önce Fransa Ligue 1'de şampiyon olarak beklenmeyen bir başarıya ulaşan Lille'in eski teknik direktörü Christophe Galtier, Başkent ekibinin başına geçmeye hazırlanıyor. Teknik adam, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan inanılmaz bir katkı alarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

        L'équipe'de yer alan habere göre Galtier, Paris Saint Germain ile tüm konularda anlaştı. Şu anda Nice'i çalıştıran 55 yaşındaki isim için kulübüne 10 milyon Euro serbest kalma bedeli ödenecek.

        Habere göre tecrübeli çalıştırıcı 4 Temmuz'da takımın başına geçecek ve ekibin yeni teknik patronu olacak.

        NICE'DE DE BAŞARILI OLDU

        Lille'den ayrılan Galtier, bir proje takımı olan Nice ile sözleşme imzalamıştı. Yeni kulübüyle de başarılı bir iş çıkaran Galtier, geçtiğimiz sezonu beşinci sırada bitirmişti.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Spor Transfer haberleri: Burak, Yusuf ve Zeki'nin hocası PSG'ye! Anlaşma tamam...
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