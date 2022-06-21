Transfer haberleri: Burak, Yusuf ve Zeki'nin hocası PSG'ye! Anlaşma tamam...

Kurduğu dev kadroyla geride bıraktığımız sezonun başında bolca konuşulan ancak beklenen başarıya ulaşamayan Paris Saint Germain'de fatura Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'ya kesildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KARARDA ETKİLİ
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşayan Fransız kulübü, takımın başına başarılı bir teknik adamı getirmeye hazırlanıyor.
İki sezon önce Fransa Ligue 1'de şampiyon olarak beklenmeyen bir başarıya ulaşan Lille'in eski teknik direktörü Christophe Galtier, Başkent ekibinin başına geçmeye hazırlanıyor. Teknik adam, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan inanılmaz bir katkı alarak şampiyonluğa ulaşmıştı.