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    • Spor
    • 21.06.2022 12:00
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    • 21.06.2022 12:19
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    Transfer haberleri: Alpaslan Öztürk bir alt lige! İşte yeni kulübü...

    Transfer haberleri... Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk, sürpriz bir transfer imza atmak üzere bulunuyor. Milli formayı da giyen futbolcu, bir alt ligde boy gösterecek. İşte detaylar...

    Alpaslan alt lige gidiyor!

    Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı Alpaslan Öztürk ile ilgili flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

    ANLAŞMA TL CİNSİNDEN

    Gelecek sezonda şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek isteyen Eyüpspor, ilk önemli transferini Galatasaray'dan yapacak. İstanbul temsilcisi, oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Alpaslan'ın Eyüpspor'dan senede 10 milyon Lira kazanması bekleniyor.

    MİLLİ TAKIMA YÜKSELMİŞTİ

    Göztepe'de gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk, sarı kırmızılı ekiple çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştı.

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    Balkan Ninnisi
    Haberler Spor Transfer haberleri: Alpaslan Öztürk bir alt lige! İşte yeni kulübü...
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