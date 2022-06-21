Transfer haberleri: Alpaslan Öztürk bir alt lige! İşte yeni kulübü...

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı Alpaslan Öztürk ile ilgili flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
ANLAŞMA TL CİNSİNDEN
Gelecek sezonda şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek isteyen Eyüpspor, ilk önemli transferini Galatasaray'dan yapacak. İstanbul temsilcisi, oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Alpaslan'ın Eyüpspor'dan senede 10 milyon Lira kazanması bekleniyor.
MİLLİ TAKIMA YÜKSELMİŞTİ
Göztepe'de gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk, sarı kırmızılı ekiple çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştı.