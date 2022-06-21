Galatasaray haberleri: Torrent ve Sensible'den Galatasaray'a çılgın fatura!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi Domenec Torrent şoku yaşanıyor… Geçtiğimiz sezonun ocak ayında dönemin başkanı Burak Elmas tarafından Fatih Terim'in görevine son verilmesi ile sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktörlük görevine getirilen Torrent, yeni sezon öncesi tazminatı ile yeni başkan Dursun Özbek'e ve ekibine ciddi bir sorun çıkarıyor.

ALACAKLARINI TALEP EDİYOR

Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek'in yola devam etmeme kararı aldığı ve yerine ise Okan Buruk ile anlaştığı Domenec Torrent, sözleşme fesih görüşmelerinde yönetimden gelecek sezon için tüm alacaklarını talep ediyor.