Galatasaray haberleri: Torrent ve Sensible'den Galatasaray'a çılgın fatura!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi Domenec Torrent şoku yaşanıyor… Geçtiğimiz sezonun ocak ayında dönemin başkanı Burak Elmas tarafından Fatih Terim'in görevine son verilmesi ile sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktörlük görevine getirilen Torrent, yeni sezon öncesi tazminatı ile yeni başkan Dursun Özbek'e ve ekibine ciddi bir sorun çıkarıyor.
ALACAKLARINI TALEP EDİYOR
Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek'in yola devam etmeme kararı aldığı ve yerine ise Okan Buruk ile anlaştığı Domenec Torrent, sözleşme fesih görüşmelerinde yönetimden gelecek sezon için tüm alacaklarını talep ediyor.
EKSİKSİZ ŞEKİLDE ÖDENMESİNİ İSTİYOR
Gelecek sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücreti olan Torrent, ekibinin hak edişi olan 600 bin Euro'yu da bu rakama ekleyerek 2.1 milyon Euro'nun kendilerine eksiksiz bir şekilde ödenmesini istedi.
TAKSİT TEKLİFİNİ REDDETTİ
Galatasaray yönetiminin ekibiyle birlikte alacağı olan 2.1 milyon Euro'da indirim ve taksitlendirme istediği Torrent ise bu talebe olumsuz yanıt verdi. Galatasaray yönetimi ve Torrent arasındaki ilk görüşme bir sonuç alınamadan sona erdi.
Fesih için ekibiyle birlikte alacağı toplam para olan 2.1 milyon Euro'yu eksiksiz isteyen Torrent, bu rakamın tamamını alması halinde ise 5 ayda servete konmuş olacak.