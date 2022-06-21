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    • 21.06.2022 12:56
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    • 21.06.2022 13:03
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    Galatasaray haberleri: Torrent ve Sensible'den Galatasaray'a çılgın fatura!

    Galatasaray haberleri... Galatasaray’da bir önceki başkan Burak Elmas’ın geçtiğimiz ocak ayında teknik direktörlük görevine getirdiği Domenec Torrent’in tazminatı yeni yönetimin başına iş açtı. Sözleşmesini feshetmek için gelecek sezon için ekibiyle birlikte alacağı olan 2.1 milyon Euro’nun tamamını isteyen Torrent’in 5 aylık maliyeti böylelikle 3.5 milyon Euro’yu buluyor. 650 bin Euro karşılığında yolların ayrıldığı sportif direktör Pasquale Sensibile ile Katalan hocanın maliyeti 4.1 milyon Euro’ya (76 milyon TL) ulaşıyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’a çılgın fatura!

    Galatasaray'da yeni sezon öncesi Domenec Torrent şoku yaşanıyor… Geçtiğimiz sezonun ocak ayında dönemin başkanı Burak Elmas tarafından Fatih Terim'in görevine son verilmesi ile sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktörlük görevine getirilen Torrent, yeni sezon öncesi tazminatı ile yeni başkan Dursun Özbek'e ve ekibine ciddi bir sorun çıkarıyor.

    ALACAKLARINI TALEP EDİYOR

    Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek'in yola devam etmeme kararı aldığı ve yerine ise Okan Buruk ile anlaştığı Domenec Torrent, sözleşme fesih görüşmelerinde yönetimden gelecek sezon için tüm alacaklarını talep ediyor.

    EKSİKSİZ ŞEKİLDE ÖDENMESİNİ İSTİYOR

    Gelecek sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücreti olan Torrent, ekibinin hak edişi olan 600 bin Euro'yu da bu rakama ekleyerek 2.1 milyon Euro'nun kendilerine eksiksiz bir şekilde ödenmesini istedi.

    TAKSİT TEKLİFİNİ REDDETTİ

    Galatasaray yönetiminin ekibiyle birlikte alacağı olan 2.1 milyon Euro'da indirim ve taksitlendirme istediği Torrent ise bu talebe olumsuz yanıt verdi. Galatasaray yönetimi ve Torrent arasındaki ilk görüşme bir sonuç alınamadan sona erdi.

    Fesih için ekibiyle birlikte alacağı toplam para olan 2.1 milyon Euro'yu eksiksiz isteyen Torrent, bu rakamın tamamını alması halinde ise 5 ayda servete konmuş olacak.

        5 AYDA 3.5 MİLYON EURO!

        Ocak ayında göreve geldiği Galatasaray'dan 5 ay için 1 milyon 115 bin Euro kazanan İspanyol çalıştırıcının ekibine ise bu süreçte 300 bin Euro ödenmişti. Torrent'in tazminatının tamamını alması durumunda 5 ay için ekibiyle birlikte maliyeti 3.5 milyon Euro'yu bulacak.


        Galatasaray'da Terim sonrası Burak Elmas tarafından yapılan operasyonun kulübe maliyeti ise Torrent ve ekibinin maliyeti ile sınırlı değil.

        Geçtiğimiz sezonun ortasında göreve getirilen sportif direktör Pasquale Sensibile ve ekibinde çalışan scoutların sözleşmesinin feshi için sarı-kırmızılı yönetim, 650 bin Euro'luk bir fesih sözleşmesi imzalamıştı.

        YÖNETİM ZORLANACAK

        Böylelikle hem Torrent hem de Sensibile hamlelerinin Galatasaray'a maliyeti 5 ay için toplamda 4.1 milyon Euro'yu (76 milyon TL) bulacak. Bu da yeni yönetimi bir hayli zorlayacak.

        Domenec Torrent Galatasaray'daki görev süresi içinde 20 resmi maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi ederek beklentilerin altında kalmıştı.

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        Haberler Spor Galatasaray haberleri: Torrent ve Sensible'den Galatasaray'a çılgın fatura!
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