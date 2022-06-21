Trabzonspor Marlon'dan olumsuz haber aldığı takdirde B planını belirledi

Savunma için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, listesine Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı Marlon'u yazmıştı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Ukrayna ekibiyle temasa geçen bordo- mavililer yüksek bonservis bedeliyle karşılaşmış ve bu konuyu çözmek için yoğun mesai harcamıştı. Ancak Shakhtar Donetsk henüz Trabzonspor'un önerdiği rakamlara yaklaşmadı. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun bu konuda devreye girip kulübünden transferine izin verilmesini istediği belirtilirken henüz Ukrayna ekibinden beklenen cevap gelmedi.
AVCI TAKVİYE İSTİYOR
Trabzonspor kulübünün de Marlon'un transferindeki olumsuzluğun devam etmesi halinde yeniden milli futbolcu Kaan Ayhan ve Real Betis forması giyen 31 yaşındaki İspanyol Marc Bartra'ya ibreyi çevireceği kaydedildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, mutlaka bir sağ stoper takıma kazandırmak istiyor.