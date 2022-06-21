Trabzonspor Marlon'dan olumsuz haber aldığı takdirde B planını belirledi

Savunma için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, listesine Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı Marlon'u yazmıştı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Ukrayna ekibiyle temasa geçen bordo- mavililer yüksek bonservis bedeliyle karşılaşmış ve bu konuyu çözmek için yoğun mesai harcamıştı. Ancak Shakhtar Donetsk henüz Trabzonspor'un önerdiği rakamlara yaklaşmadı. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun bu konuda devreye girip kulübünden transferine izin verilmesini istediği belirtilirken henüz Ukrayna ekibinden beklenen cevap gelmedi.