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    Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Iuri Medeiros iddiası

    Kanat bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Braga formasını giyen Portekizli yıldızla ilgilendiği öne sürülüyor. İşte sizler için derlediğimiz 21 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Iuri Medeiros iddiası

    Fener, PSV'den Armindo Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna katmasına rağmen kanat bölgesine 1 takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in gündemine giren son isim Iuri Medeiros oldu. İlk hedef olan ve büyük oranda anlaşma sağlanan Bruno Henrique'nin sakatlık yaşaması sonrası alternatiflere yönelen Sarı-Lacivertliler, Igor Paixao için harareke geçmişti. Ancak Coritiba formasını giyen genç futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. İddialara göre Fenerbahçe gündemine yeni bir isim aldı. Yönetimin, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Iuri Medeiros için harekete geçtiği öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon başında 800 bin Euro karşılığında Nürnberg'den Braga'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu performansıyla büyük beğeni topladı. Toplam 39 maçta forma giyen Iuri Medeiros 10 gol ve 13 asistle tam 23 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor.



    LİZBON FABRİKASININ ÜRÜNÜ!
    S.Lizbon akademisinde yetişen Medeiros; Arauco, Moreirense, Boavista, Genoa, Legia'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2019'da 2 milyon Euro'ya Nürnberg'e transfer oldu.



    NWAKAEME AÇIKLAMASI
    Fenerbahçe kulübü ismi bir süredir transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Anthony Nwakaeme ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. Nwakame kısa süre önce Trabzonspor'la anlaşamayarak yollarını ayırmıştı.



        TERMİNATÖR DEĞİL BERİSHA!
        Jorge Jesus yönetiminde kariyerinde beyaz bir sayfa açmak isteyen Mergim Berisha tatilde de çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Mergim Berisha yeni sezona çok sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Alman yıldızın sosyal medya üzerinden paylaştığı tatil fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Berisha'nın fit vücudu için taraftarlar, "Terminatör gibi" yorumunu yaptı.



        MESUT'TAN ŞOK HAMLE
        Geçen sezon kadro dışı bırakılan Mesut Özil yeni teknik direktör Jorge Jesus'dan da veto yemişti. Alınan bu şok karar sonrasında ailesi ile birlikte Almanya'ya dönen yıldız futbolcudan flaş bir hamle geldi. Mesut Özil sosyal medya üzerinden Fenerbahçe hesaplarını takipten çıkardı. Yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple 2 yıl daha sözleşmesi var.



        LİNCOLN: MEYDAN OKUMAYA HAZIRIM
        Fenerbahçe'nin Brezilyalı 10 numarası Lincoln Henrique dünkü idman sonrasında açıklamalarda bulundu. Lincoln, "Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Menajerime de bunu söyledim; Fenerbahçe gibi bir takımda oynamak, Jorge Jesus gibi bir teknik direktörle çalışmak istiyorum. Bu meydan okumaya hazır hissettim kendimi. Hocamız gereken konuşmaları yaptık. Ben her zaman bana hangi pozisyonda ihtiyaç duyulursa elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. İdolünün Ronaldinho olduğunu belirten Brezilyalı yıldız, "Fenerbahçe tarihine geçmek için çok çalışacağım. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Bu sezon büyük başarılar elde edebilmek için çok çalışacağım. Jorge Jesus kariyerime etki edecek. Jorge Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri" ifadesini kullandı.



            ERTUĞRUL İÇİN BİR GÖRÜŞME DAHA
            Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraştığı kaleci Ertuğrul Taşkıran için Kasımpaşa ile henüz bir anlaşma sağlanamadı. Sarı- Lacivertli kurmayların Kasımpaşa ile bu hafta içinde bir görüşme daha yapacağı anlaşma sağlanamaması durumunda farklı alternatiflere yöneleceği bildirildi. İddialara göre Ertuğrul'la Trabzonspor da yakından ilgileniyor.



            FENER'İN YENİ COACH'U ITOUDİS İSTANBUL'A GELDİ
            Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörlük görevi için 3 yıllık anlaşma sağladığı Dimitris Itoudis, dün akşam İstanbul'a geldi. Tecrübeli çalıştırıcıyı İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı. Yunan coach, kendisine destek veren taraftarlara teşekkür ederek "En büyük Fenerbahçe" dedi.


            JUVENTUS, MERİH'İN SÖZLEŞMESİNİ AÇIKLADI
            Juventus, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın sözleşme detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamada, Atalanta'nın milli yıldız için 20 milyon euro ödeyeceğini ve bu tutarın 4 taksitte ödeneceği belirtildi. Sözleşmede ayrıca 2,5 milyon euro'luk bonuslar bulunuyor. Geçen sezon Atalanta ile 42 maça çıkan Merih, 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.



                AL WEHDA, FAYÇAL FAJR'İ KADROSUNA KATTI
                Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Fayçal Fajr, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Wehda FC Mekke'ye transfer oldu. Yıldız oyuncu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Sivasspor ile 39 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol, 8 asistle oynamıştı. Faslı yıldız, 2020'de Getafe'den Sivas'a transfer olmuştu.



                BEŞİKTAŞ'TAN TAMEZE BOMBASI
                Yeni sezon öncesi Faslı stoper Romain Saiss'i renklerine bağlayan Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan da bomba bir transfer iddiası geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Hellas Verona forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Adrien Tameze'yi transfer etmek için harekete geçtiği kaydedildi. La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Igor Tudor'un çalıştırdığı Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Adrien Tameze için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Verona formasıyla geçtiğimiz sezon başarılı bir performansa imza atan Senegalli orta saha oyuncusu Tameze için Siyah-Beyazlılar'ın dışında Fiorentina, Napoli ve Monza kulüplerinin de transfer yarışında olduğu kaydedildi. Tameze ligde 38 maçın tamamında yer aldı. Senegalli yıldız 4 gol atıp 2 de asist yaptı.



                EMRE'DEN 4 YILLIK İMZA
                Beşiktaş, Emirhan İlkhan'dan sonra Futbol Akademisi'nden yetişen 18 yaşındaki genç kaleci Emre Bilgin'le de sözleşme uzattı. Siyah-Beyazlı kulübün, Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı dün, genç kaleci ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



                    TORRENT BUGÜN THE END
                    Okan Buruk'la anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi mevcut teknik direktör Domenec Torrent'le bugün yollarını resmen ayıracak. İspanyol hoca, Sarı-Kırmızılı yönetimin daveti üzerine dün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi. Torrent ve avukatının bugün Galatasaraylı yetkililerle bir araya geleceği ve taraflar arasındaki sözleşmenin feshedileceği öğrenildi. Torrent'in Sarı-Kırmızılı kulüple 2023 yılının Haziran ayına kadar süren sözleşmesinden 1.6 milyon Euro'luk maaş alacağı bulunuyor. Galatasaray'ın yapılan pazarlıklara rağmen İspanyol hocayı daha düşük bir ücret ödeme konusunda ikna edemediği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Torrent'e 1.6 milyon Euro'luk alacağını 10 eşit taksit halinde ödeyecek. Geçtiğimiz sezon devre arasında Fatih Terim'in yerine göreve gelen tecrübeli hoca performansıyla ne taraftarların ne de futbol kamuoyunun gözüne giremedi.



                    HALİL AKBUNAR İDDİASI
                    Yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalar yapan Galatasaray'ın Göztepe'den Halil Akbunar'ı gündemine aldığı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın İzmir ekibiyle temasa geçtiği, Halil'in de ayrılık talebini yöneticilerine ilettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Göztepe, Halil'in bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray'ın para ve futbolcu takası teklifiyle işi bitirmeye çalışacağı ifade ediliyor. 28 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda Kayserispor'da 34 maçta 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



                    HİÇBİR ZAMAN G.SARAY'A İHANET ETMEDİM
                    Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'la anlaşması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Tecrübeli teknik adamın 2001 yılında Sarı-Kırmızılı takımdan bedelsiz olarak Inter'e gitmesine gönderme yapan taraftarlar, sosyal medyada Buruk'a "İhanet" suçlaması yapmıştı. Bugün Fransa'dan İstanbul'a gelmesi beklenen Okan Buruk'un bu konu hakkında yakın çevresine konuştuğu öğrenildi. Hakkındaki eleştirilere çok üzülen başarılı hocanın, "Ben hiçbir zaman Galatasaray'a ihanet etmedim etmem de. İnsan doğduğu büyüdüğü yere yanlış yapmaz. Başarıya susamış bir ekip her şeyi başararır. İnancımız tam. Başarılı olmak zorundayız. Bir çok zorluk ile karşılaşacağımı biliyorum. Ancak buna hazırlıklı ve tam motiveyim. Yapacağımız nokta transferler ile güçlü hale geleceğiz. Başarırsak birlikte başaracağız" dediği öğrenildi. Yönetim Buruk'u yarın resmen açıklamayı planlıyor.



                        KEREM'İ ARSENAL VE TOTTENHAM İZLİYOR
                        Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Söğüt, Avrupa'nın birçok kulübünün ilgi odağında olan milli futbolcunun geleceği ile ilgili soruya, "Gelecekte Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyecek. Kerem'i, Arsenal ve Tottenham scoutları takip ediyor. Bir gün Premier League'de forma giyecek" yanıtını verdi.



                        KOMBİNE FİYATLARI BELİRLENİYOR
                        Trabzonspor kulübünün gelecek sezon için satışa sunmaya hazırlandığı kombinelerin fiyatları bu hafta içerisinde netlik kazanacak. Fiyatların yönetim kurulu tarafından netlik kazandırılmasının ardından açıklanacağı ve Temmuz ayı içerisinde de satışa çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.



                        İRFAN CAN'A YAKIN MARKAJ
                        Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuyla transfer izni verilen Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un takımdan ayrılması halinde boşalacak kalecilik mevkileri için adaylar belli oldu. Trabzonspor bu doğrultuda Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Samsunsporlu Nurullah Aslan ve Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin'i gündemine almış durumda. Bu oyuncular için kulüpleriyle görüşmelerin başladığı belirtiliyor.



                            TRABZON'DA KAMP İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
                            Trabzonspor'un ilk etap kamp çalışmalarını yapacağı 27 Mayıs tarihine doğru geri sayıma geçildi. İlk olarak Trabzon'da toplanarak sağlık kontrolünden geçecek olan oyuncular daha sonra 4 Temmuz tarihine kadar Trabzon'da kamp gerçekleştirecek. 4 Temmuz'da da bordo-mavili kafile ilk etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya hareket edecek. Kamp çalışmalarıyla lige en iyi şekilde hazırlanmayı hedefleyen Trabzonspor'da teknik patron Abdullah Avcı transferlerin en kısa sürede bitirilip, bu oyuncuların kampta yer almasını istiyor.

                            PUCHACZ TRABZON'A VEDA MESAJI YOLLADI
                            Polonyalı sol bek Puchacz gönderdiği bir mesajla Trabzonspor'a veda etti. Polonyalı futbolcu, "Tüm Trabzonspor ailesine, takım arkadaşlarıma, hocama ve taraftarlarla teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

                            GİRESUNSPOR 6 FUTBOLCU İSTEDİ
                            Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Giresunspor'un Trabzonspor'dan 6 futbolcu istediği iddia edildi. Yeşil- Beyazlı kulübün Abdülkadir Parmak, Flavio, Kouassi, İsmail Köybaşı, Erce Kardeşler ve Diabate'yi istediği bildirildi. Geçen sezon Diabate ve Flavio, Giresun'da kiralık oynamıştı.

                            ERGÜN DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI
                            Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi. Açıklamada, "Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı. Galatasaray, İtalyan sportif direktör Sensibile ile ise yollar ayrıldı.

                            TEKLİF GELMEZSE KAYSERİ'DE KALIRIM
                            İsmi Galatasaray'la anılan Kayserisporlu Onur Bulut, Radyospor'da Özgür Sancar'a konuştu. Yıldız futbolcu, "Galatasaray'la görüşme olacak dediler ama oldu mu bilmiyorum. 1 sene sözleşmem var. O yüzden bekliyorum" yanıtını verdi.

                            SARALOĞLU KRİZ ÇIKARDI
                            Okan Buruk'un ekibinde istediği İrfan Saraloğlu yönetimden veto yedi. Saraloğlu'nun daha önce Fenerbahçe'de çalışmış olmasından dolayı Buruk'un ekibinde olmayacağı belirtildi.

                            EN YÜKSEK LİMİT GALATASARAY'DA
                            Türkiye Futbol Federasyonu büyük bir merakla beklenen yeni harcama limitlerini açıkladı. Kulüp Lisans Kurulu dün yaptığı toplantısında 2022- 2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Buna göre en yüksek limit Galatasaray'da oldu. Yüzde 40 sapma ile beraber Sarı-Kırmızılılar'ın limiti yaklaşık 1.5 milyar lira olarak açıklandı. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin 1.3 milyar lira, Beşiktaş'ın 960 milyon lira, Trabzonspor'un ise 880 milyon limiti olacak. Harcama limitleri belirlenirken profesyonel futbol ücret giderleri, A takım teknik kadro ücret giderleri, menajer ücretleri ve bazı gelir kalemleri dikkate alındı. Gelen bilgilere göre Trabzonspor ve Fenerbahçe ön elemeleri aşıp Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başarırsa mevcut limitlerinde artış olacak. En düşük harcama limitine sahip takım 161 milyon lira ile Karagümrdük olurken, Süper Lig'in yeni takımları Ankaragücü, Ümraniyespor ve İstanbulspor'a 261 milyon lira limit verildi.

                            İRFAN CAN REKABETTEN ÇEKİNMİYOR
                            Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci, yönetimin hem 10 numaralı mevkiye hem de kanatlara takviye yapmasından çekinmiyor. Her iki bölgede de oynayabilen başarılı futbolcu, "Rekabet başarıyı getirir. Hem 11'deki yerimi korumayı, hem de milli formayı yeniden giymeyi hedefliyorum" ifadesini kullandı.

                            FENERBAHÇE BEKO'DA 2 TRANSFER 2 AYRILIK
                            Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Lokomotif Kuban'dan ABD'li uzun forvet Jonatnan Motley ile 2 yıllık, Türk Telekom'dan Samet Geyik ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Anlaşmanın kulübümüze ve oyuncularımıza hayırlı olmasını diliyor, sporcularımızın Sarı-Lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi. Öte yandan, Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2 oyuncuya emekleri için teşekkür edildi.

                            AYŞE BEGÜM ONBAŞI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
                            Portekiz'deki Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar finalinde dünya ikincisi olan ve gümüş madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'ye döndü. Onbaşı, yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye bir büyük başarı daha kazandırdığı için çok mutluyum. Bu sefer altın olmadı ama koleksiyona bir gümüş madalya ekledik" dedi.

                            WEST HAM, AGUERD'İ RESMEN AÇIKLADI
                            Premier Lig takımlarından West Ham United, Rennes'ten 26 yaşındaki defans oyuncusu Nayef Aguerd'i bonuslar dahil 40 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki Faslı savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 40 maça çıkan Faslı stoper 4 gol 3 asistle 7 gole katkı sağladı.

                            DİĞER ALTERNATİF MORELES
                            Beşiktaş'ın Rangers forması giyen Alfredo Morelos için İskoç kulübü ile temasa geçtiği iddia edildi. Başkan Çebi'nin "alternatiflerimiz hazır" dediği bir diğer ismin Rangers'ta oynayan Morelos olduğu belirtildi.

                            ECZACIBAŞI, BEYZA ARICI'NIN SÖZLEŞMESİNİ 3 YIL UZATTI
                            Eczacıbaşı Dynavit, orta oyuncu Beyza Arıcı'nın kontratını 3 yıl uzattı. Yapılan açıklamada,"Kulübümüzün başarılarında pay sahibi olan tecrübeli orta oyuncumuz Beyza Arıcı ile sözleşme yeniledik. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi. Arıcı ise," Üç sezon daha devam edecek olmanın gururunu yaşıyorum."dedi.

                            MİLANO, KYLE HİNES'LA 1 YILLIĞINA YENİDEN ANLAŞTI
                            OLİMPİA Milano, deneyimli pivotu Kyle Hine'in kontratını 1 yıl uzattığını duyurdu. Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki basketbolcu, "Olimpia Milano organizasyonunu seviyorum, buradaki takım arkadaşlarımı da çok seviyorum. Kazanmaya devam etmek için Olimpia Milano'da kalmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

                            ADANASPOR, ÖZCAN AYDIN'I KADROSUNA KATTI
                            SPOR Toto 1 .Lig ekiplerinden Adanaspor, TFF 2.Lig takımlarından Somaspor'da forma giyen Özcan Aydın'ı transfer ettiğini duyurdu. Turuncu- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada," Son olarak TFF 2. Lig takımlarından Somaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Özcan Aydın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.

                            ANTALYA, HAKAN ÖZMERT İLE NİKAH TAZELEDİ
                            Antalyaspor tecrübeli kaptan Hakan Özmert'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı. Yıldız futbolcu, "Burası kendi evim. Gerçekten böyle hissediyorum. Antalyasporlu olmaktan çok mutluyum ve burada çok huzurluyum. diye konuştu.

                            PINAR KARŞIYAKA'DA YUNUS SONSIRMA İLE YOLLAR AYRILDI
                            İNG Basketbol Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada," 2019-2020 sezonundan bu yana kadromuzda yer alan Yunus Sonsırma ile yollarımız ayrılmıştır. Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."denildi.

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                            Haberler Spor Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Iuri Medeiros iddiası
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