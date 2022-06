Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Iuri Medeiros iddiası

TRABZON'DA KAMP İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Trabzonspor'un ilk etap kamp çalışmalarını yapacağı 27 Mayıs tarihine doğru geri sayıma geçildi. İlk olarak Trabzon'da toplanarak sağlık kontrolünden geçecek olan oyuncular daha sonra 4 Temmuz tarihine kadar Trabzon'da kamp gerçekleştirecek. 4 Temmuz'da da bordo-mavili kafile ilk etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya hareket edecek. Kamp çalışmalarıyla lige en iyi şekilde hazırlanmayı hedefleyen Trabzonspor'da teknik patron Abdullah Avcı transferlerin en kısa sürede bitirilip, bu oyuncuların kampta yer almasını istiyor.



PUCHACZ TRABZON'A VEDA MESAJI YOLLADI

Polonyalı sol bek Puchacz gönderdiği bir mesajla Trabzonspor'a veda etti. Polonyalı futbolcu, "Tüm Trabzonspor ailesine, takım arkadaşlarıma, hocama ve taraftarlarla teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.



GİRESUNSPOR 6 FUTBOLCU İSTEDİ

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Giresunspor'un Trabzonspor'dan 6 futbolcu istediği iddia edildi. Yeşil- Beyazlı kulübün Abdülkadir Parmak, Flavio, Kouassi, İsmail Köybaşı, Erce Kardeşler ve Diabate'yi istediği bildirildi. Geçen sezon Diabate ve Flavio, Giresun'da kiralık oynamıştı.



ERGÜN DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi. Açıklamada, "Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı. Galatasaray, İtalyan sportif direktör Sensibile ile ise yollar ayrıldı.



TEKLİF GELMEZSE KAYSERİ'DE KALIRIM

İsmi Galatasaray'la anılan Kayserisporlu Onur Bulut, Radyospor'da Özgür Sancar'a konuştu. Yıldız futbolcu, "Galatasaray'la görüşme olacak dediler ama oldu mu bilmiyorum. 1 sene sözleşmem var. O yüzden bekliyorum" yanıtını verdi.



SARALOĞLU KRİZ ÇIKARDI

Okan Buruk'un ekibinde istediği İrfan Saraloğlu yönetimden veto yedi. Saraloğlu'nun daha önce Fenerbahçe'de çalışmış olmasından dolayı Buruk'un ekibinde olmayacağı belirtildi.



EN YÜKSEK LİMİT GALATASARAY'DA

Türkiye Futbol Federasyonu büyük bir merakla beklenen yeni harcama limitlerini açıkladı. Kulüp Lisans Kurulu dün yaptığı toplantısında 2022- 2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Buna göre en yüksek limit Galatasaray'da oldu. Yüzde 40 sapma ile beraber Sarı-Kırmızılılar'ın limiti yaklaşık 1.5 milyar lira olarak açıklandı. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin 1.3 milyar lira, Beşiktaş'ın 960 milyon lira, Trabzonspor'un ise 880 milyon limiti olacak. Harcama limitleri belirlenirken profesyonel futbol ücret giderleri, A takım teknik kadro ücret giderleri, menajer ücretleri ve bazı gelir kalemleri dikkate alındı. Gelen bilgilere göre Trabzonspor ve Fenerbahçe ön elemeleri aşıp Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başarırsa mevcut limitlerinde artış olacak. En düşük harcama limitine sahip takım 161 milyon lira ile Karagümrdük olurken, Süper Lig'in yeni takımları Ankaragücü, Ümraniyespor ve İstanbulspor'a 261 milyon lira limit verildi.



İRFAN CAN REKABETTEN ÇEKİNMİYOR

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci, yönetimin hem 10 numaralı mevkiye hem de kanatlara takviye yapmasından çekinmiyor. Her iki bölgede de oynayabilen başarılı futbolcu, "Rekabet başarıyı getirir. Hem 11'deki yerimi korumayı, hem de milli formayı yeniden giymeyi hedefliyorum" ifadesini kullandı.



FENERBAHÇE BEKO'DA 2 TRANSFER 2 AYRILIK

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Lokomotif Kuban'dan ABD'li uzun forvet Jonatnan Motley ile 2 yıllık, Türk Telekom'dan Samet Geyik ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Anlaşmanın kulübümüze ve oyuncularımıza hayırlı olmasını diliyor, sporcularımızın Sarı-Lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi. Öte yandan, Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2 oyuncuya emekleri için teşekkür edildi.



AYŞE BEGÜM ONBAŞI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Portekiz'deki Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar finalinde dünya ikincisi olan ve gümüş madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'ye döndü. Onbaşı, yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye bir büyük başarı daha kazandırdığı için çok mutluyum. Bu sefer altın olmadı ama koleksiyona bir gümüş madalya ekledik" dedi.



WEST HAM, AGUERD'İ RESMEN AÇIKLADI

Premier Lig takımlarından West Ham United, Rennes'ten 26 yaşındaki defans oyuncusu Nayef Aguerd'i bonuslar dahil 40 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki Faslı savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 40 maça çıkan Faslı stoper 4 gol 3 asistle 7 gole katkı sağladı.



DİĞER ALTERNATİF MORELES

Beşiktaş'ın Rangers forması giyen Alfredo Morelos için İskoç kulübü ile temasa geçtiği iddia edildi. Başkan Çebi'nin "alternatiflerimiz hazır" dediği bir diğer ismin Rangers'ta oynayan Morelos olduğu belirtildi.



ECZACIBAŞI, BEYZA ARICI'NIN SÖZLEŞMESİNİ 3 YIL UZATTI

Eczacıbaşı Dynavit, orta oyuncu Beyza Arıcı'nın kontratını 3 yıl uzattı. Yapılan açıklamada,"Kulübümüzün başarılarında pay sahibi olan tecrübeli orta oyuncumuz Beyza Arıcı ile sözleşme yeniledik. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi. Arıcı ise," Üç sezon daha devam edecek olmanın gururunu yaşıyorum."dedi.



MİLANO, KYLE HİNES'LA 1 YILLIĞINA YENİDEN ANLAŞTI

OLİMPİA Milano, deneyimli pivotu Kyle Hine'in kontratını 1 yıl uzattığını duyurdu. Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki basketbolcu, "Olimpia Milano organizasyonunu seviyorum, buradaki takım arkadaşlarımı da çok seviyorum. Kazanmaya devam etmek için Olimpia Milano'da kalmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.



ADANASPOR, ÖZCAN AYDIN'I KADROSUNA KATTI

SPOR Toto 1 .Lig ekiplerinden Adanaspor, TFF 2.Lig takımlarından Somaspor'da forma giyen Özcan Aydın'ı transfer ettiğini duyurdu. Turuncu- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada," Son olarak TFF 2. Lig takımlarından Somaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Özcan Aydın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.



ANTALYA, HAKAN ÖZMERT İLE NİKAH TAZELEDİ

Antalyaspor tecrübeli kaptan Hakan Özmert'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı. Yıldız futbolcu, "Burası kendi evim. Gerçekten böyle hissediyorum. Antalyasporlu olmaktan çok mutluyum ve burada çok huzurluyum. diye konuştu.



PINAR KARŞIYAKA'DA YUNUS SONSIRMA İLE YOLLAR AYRILDI

İNG Basketbol Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada," 2019-2020 sezonundan bu yana kadromuzda yer alan Yunus Sonsırma ile yollarımız ayrılmıştır. Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."denildi.

